Четыре грузинских фильма борются за звание фильма-претендента на «Оскар»

20.08.2017 14:04 На соискание премии американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» от Грузии будут претендовать четыре грузинских фильма.



Национальный центр кинематографии Грузии приступил к приему заявок фильмов-кандидатов 2 августа и завершил 11 августа.



Всего на соискание «Оскара» поступило четыре кинокартины: «Моя счастливая семья» режиссеров Наны Эквтимишвили и Симона Гросса, «Заложники» Резо Гигинеишвили, «Страшная мать» режиссера Анны Урушадзе и фильм Георгия Барабадзе «Лука».



«Через несколько дней Национальный киноцентр назовет членов специальной комиссии, которые на основе тайного голосования должны будут выявить фильм-победитель от Грузии. Показ четырех отобранных фильмов для членов комиссии состоится 29-30 августа», — говорится в сообщении киноцентра.



После картина будет представлена на рассмотрение комиссии американской киноакадемии, члены которой путем голосования определят попадет ли фильм в список номинантов.



Администрация киноакадемии «Оскар» уже выбрала дату проведения 90-й по счету церемонии — 4 марта 2018 года.



«Моя счастливая семья» — это драма о судьбе обычной женщины — матери, жены и учительницы литературы, решившей кардинально изменить свою жизнь. После премьеры на Международном кинофестивале «Сандэнс», фильм не раз становился призером разных международных кинофестивалей.



Картина «Заложники» основана на реальной истории. В центре сюжета триллера — история молодых людей, которые с целью бегства из СССР в США 18 ноября 1983 года захватили самолет Ту-134. Мировая премьера картины состоялась в феврале 2017 года на Международном берлинском кинофестивале. На российском «Кинотавре» авторов фильма наградили за лучшую режиссуру и операторскую работу.



Драма «Страшная мать» Урушадзе рассказывает о женщине, которая мечется между своей страстью к писательству и семейными обязанностями. Картина удостоена звания лучшего полнометражного художественного фильма Сараевского кинофестиваля. В 2017 году фильм также стал призером 70-м международном кинофестивале в Локарно.



Фильм «Лука» повествует о жизненной истории молодой сванской женщины Лиле, которая покидает свой родной край Сванетию и отправляется в Абхазию, в Гали, в разгар военного конфликта. В ленте семейная драма Лиле разворачивается в прибрежном доме, на фоне войны. Фильм был признан лучшим на седьмом Пекинском кинофестивале в апреле 2017 года.



"Новости-Грузия"











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