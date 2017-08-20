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Программа «Культура и креативность» освещает главные культурные события в Восточном соседстве


20.08.2017   14:35
Летний лагерь для молодых грузинских и армянских композиторов, который только что начался в армянском городе Дилижан, фестиваль Евро-толерантности, который пройдет в Баку в октябре и дни культуры Азербайджана в столице Беларуси в Минске - это лишь некоторые из примеров лучших инициатив в шести странах Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина), которые недавно были освещены программой ЕС и Восточного партнерства (EaP) "Культура и креативность".

Более подробную информацию об искусстве и культурных событиях, освещённых программой можно найти на этой веб-странице.

Программа ЕС и Восточного партнерства "Культура и креативность" поддерживает вклад культурных и творческих секторов в устойчивое гуманитарное, социальное и экономическое развитие в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Четырехлетняя программа будет продолжаться до 2018 года, охватывая такие темы, как культурное лидерство, культурные и статистические исследования, развитие аудитории, культурная журналистика, деятельность по защите общественных интересов и сбор средств.






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