Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Группа граждан обвиняет епископа Элизбара Диаконидзе в мошенничестве


21.08.2017   11:09
Епископ греческой церкви Элизбар Диаконидзе обвиняется в мошенничестве. Группа граждан утверждает, что епископ Элизбар Диаконидзе обещал им за деньги отправить в Израиль и Канаду, где они могли остаться нелегалами.

Пострадавшие утверждают, что дали деньги епископу, но он не выполнил обещания. Элизбар Диаконидзе категорически отрицает обвинения.

Клирик несколько лет назад был изгнан из Грузинской Православной Апостольской Церкви из-за судимости. После этого грузинский протоиерей отправился в Грецию, и там в одном из храмов, находящихся в конфликте с Православной Церковью, его возвели в епископы.

В телефонной беседе с "Курьером" епископ говорит, что никого не обманывал, и он уже отвез в Израиль для паломничества группу из четырех человек.

Священнослужителя обвиняют также и в туристической компании, являющейся посредником между ним и желающими поехать заграницу. В туристической компании есть запись телефонного разговора, где епископ согласен вернуть полученную сумму.

Предположительным делом о мошенничестве заинтересовалось следствие. На основании жалобы одного из пострадавших Министерство внутренних дел начало разбирательство по делу.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинские лейбористы прервали заседание комиссии по тарифам на электроэнергию
НКРЭГ начинает рассмотрение вопроса повышения тарифа на электроэнергию
В Аджарии в сентябре пройдет международная конференция сельского туризма
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Виссарион Аплиа предпринял попытку захвата Новоафонского монастыря
Завершено строительство многопрофильной университетской клиники в Рухи
В Стамбуле прошла грузино-абхазская встреча по вопросам энергетики
Жители села Хурча потеряли доступ к 2 гектарам земли из-за действий оккупантов
Целью паспортизации в Абхазии является изоляция населения - советник президента Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Чечне людей собирают на акцию публичного массового покаяния за письмо Чайке
Ереванский суд признал российский приговор для Грачьи Арутюняна
Из стран ЕС депортровали 86 незаконных грузинских мигрантов
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна