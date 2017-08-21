Группа граждан обвиняет епископа Элизбара Диаконидзе в мошенничестве

21.08.2017 11:09 Епископ греческой церкви Элизбар Диаконидзе обвиняется в мошенничестве. Группа граждан утверждает, что епископ Элизбар Диаконидзе обещал им за деньги отправить в Израиль и Канаду, где они могли остаться нелегалами.



Пострадавшие утверждают, что дали деньги епископу, но он не выполнил обещания. Элизбар Диаконидзе категорически отрицает обвинения.



Клирик несколько лет назад был изгнан из Грузинской Православной Апостольской Церкви из-за судимости. После этого грузинский протоиерей отправился в Грецию, и там в одном из храмов, находящихся в конфликте с Православной Церковью, его возвели в епископы.



В телефонной беседе с "Курьером" епископ говорит, что никого не обманывал, и он уже отвез в Израиль для паломничества группу из четырех человек.



Священнослужителя обвиняют также и в туристической компании, являющейся посредником между ним и желающими поехать заграницу. В туристической компании есть запись телефонного разговора, где епископ согласен вернуть полученную сумму.



Предположительным делом о мошенничестве заинтересовалось следствие. На основании жалобы одного из пострадавших Министерство внутренних дел начало разбирательство по делу.



















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