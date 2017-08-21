Сотрудники сгоревшего рынка автозапчастей в Тбилиси грозят акциями протеста

21.08.2017 11:55 На территории рынка автозапчастей в тбилисском районе Исани, где в ночь на 19 августа произошел пожар, продолжает оставаться полиция. Сотрудников рынка не допускают к месту, владельцы сгоревших магазинов до сих пор не знают, какая часть их имущества уцелела.



Пострадавшие требуют от администрации торгового объекта возмещения ущерба. Дирекция рынка, между тем, говорит, что готова компенсировать причиненный пожаром ущерб за счет арендной платы. Администрация согласна на определенный срок освободить от платы каждого пострадавшего в зависимости от суммы ущерба, нанесенного каждому магазину. На месте продолжают работать эксперты, которые должны оценить нанесенный ущерб.



Торговцы грозят начать акции протеста, если в ближайшие дни их требования не будут выполнены. Они также обвиняют в бездействии столичные власти. В ООО «Транс сервис» - компании, которая руководит рынком, обещают помочь пострадавшим, однако конкретного решения по данному вопросу до сих пор не принято.



"Новости-Грузия"











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