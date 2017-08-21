Батумская канатная дорога наградила миллионного посетителя

21.08.2017 12:51 Батумская канатная дорога "Арго" наградила своего миллионного посетителя, им оказался турист из Украины Алекси Тучак, который вместе со своей подругой впервые путешествует по Грузии, сообщается на официальной странице "Арго" в Facebook.



Везучего туриста специальными сертификатами и подарками наградили председатель Департамента туризма Аджарии Сулхан Глонти, директор курорта "Годердзи" Зураб Чурквеидзе и директор канатной дороги Батуми Георгий Абашидзе.





Алекси Тучак получил безлимитный пропуск на канатную дорогу Батуми, пятидневный тур по курорту "Годердзи", ужин в ресторане "Арго" и карточку со скидками "Batumi Card". Он также получил в подарок различную грузинскую продукцию, информационные буклеты и сувениры.



"Для нас важно, чтобы для каждого туриста путешествие в Аджарии было незабываемым. Для нашего миллионного визитера сегодняшний день оказался действительно наполненным сюрпризами. Важно то, что в городе у нас есть туристическая инфраструктура, где люди приятно проводят время. Создание подобной инфраструктуры в нашем регионе продолжается, и мы делаем все для того, чтобы Аджарию посетило как можно больше туристов", — заявил Глонти.



По его словам, с начала 2017 года канатную дорогу Батуми посетили на 17,8 тысяч визитеров больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Канатная дорога "Арго" в Батуми была открыта в 2012 году. Ее длина составляет 2 586 метров, на ней постоянно движутся 9 гондол-кабин закрытого типа, каждая из которых может вместить 8 человек. Скорость гондол составляет 5 метров в секунду. В час канатная дорога может обслужить 245 визитеров.



"Арго" также имеет собственный культурный и развлекательный центр, он находится на горе Анурия на высоте 250 метров над уровнем моря. Здесь посетители могут насладиться прекрасными видами Черного моря и близлежащими горными пейзажами. Комплекс включает рестораны, кафе, открытые залы, подиумы и террасы.



"Новости-Грузия"











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