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Минздраву Грузии передали транспортные инкубаторы для новорожденных
21.08.2017 16:07
Для самых маленьких и уязвимых пациентов в Грузию завезли транспортные инкубаторы, оснащенные аппаратами искусственного дыхания, сообщает пресс-служба министерства труда, здравоохранения и социальной защиты.
Транспортные инкубаторы постоянно будут доступны для младенцев в Тбилиси, Батуми и Кутаиси. При необходимости реанимобили с устройствами будут направлены в близлежащие регионы.
Инкубаторы были переданы Центру неотложной помощи и координации чрезвычайных ситуации Минздрава в рамках проекта «Скрининг новорожденных для выявления критической формы порока сердца». Проект осуществляет благотворительный фонд Ростроповича-Вишневской «Во имя здоровья и будущего детей», при поддержке фонда «Карту».
Главная цель проекта — оказать помощь младенцам при чрезвычайных и неотложных медицинских случаях. В рамках этой инициативы с лета 2014 года во всех роддомах Грузии новорожденных бесплатно проверяют на наличие критических форм врожденного порока сердца.
Благотворительный фонд «Во имя здоровья и будущего детей» реализует различные проекты в Грузии с 2004 года и оказал помощь уже 1,5 миллионам бенефициарам. Все проекты осуществляются совместно с министерством труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.
Фонд Ростроповича-Вишневской был основан как неправительственная организация в 1991 всемирно известным виолончелистом Мстиславом Ростроповичем и его женой, сопрано Галиной Вишневской.
Будучи общественной некоммерческой организацией, штаб-квартира которой находится в Вашингтоне (США), фонд на протяжении уже почти 20 лет оказывает содействие в проведении программ в области детского здравоохранения в РФ, Азербайджане, Грузии, Армении и Кыргызстана.
"Новости-Грузия"
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