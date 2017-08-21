Минздраву Грузии передали транспортные инкубаторы для новорожденных

21.08.2017 16:07 Для самых маленьких и уязвимых пациентов в Грузию завезли транспортные инкубаторы, оснащенные аппаратами искусственного дыхания, сообщает пресс-служба министерства труда, здравоохранения и социальной защиты.



Транспортные инкубаторы постоянно будут доступны для младенцев в Тбилиси, Батуми и Кутаиси. При необходимости реанимобили с устройствами будут направлены в близлежащие регионы.



Инкубаторы были переданы Центру неотложной помощи и координации чрезвычайных ситуации Минздрава в рамках проекта «Скрининг новорожденных для выявления критической формы порока сердца». Проект осуществляет благотворительный фонд Ростроповича-Вишневской «Во имя здоровья и будущего детей», при поддержке фонда «Карту».



Главная цель проекта — оказать помощь младенцам при чрезвычайных и неотложных медицинских случаях. В рамках этой инициативы с лета 2014 года во всех роддомах Грузии новорожденных бесплатно проверяют на наличие критических форм врожденного порока сердца.



Благотворительный фонд «Во имя здоровья и будущего детей» реализует различные проекты в Грузии с 2004 года и оказал помощь уже 1,5 миллионам бенефициарам. Все проекты осуществляются совместно с министерством труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.



Фонд Ростроповича-Вишневской был основан как неправительственная организация в 1991 всемирно известным виолончелистом Мстиславом Ростроповичем и его женой, сопрано Галиной Вишневской.



Будучи общественной некоммерческой организацией, штаб-квартира которой находится в Вашингтоне (США), фонд на протяжении уже почти 20 лет оказывает содействие в проведении программ в области детского здравоохранения в РФ, Азербайджане, Грузии, Армении и Кыргызстана.



"Новости-Грузия"











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