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Ферейданские грузины изучали в Тбилиси грузинский язык и народные песни


21.08.2017   17:14
Ферейданские грузины изучали в Тбилиси грузинский язык и народные песни. Проект уже второй год финансирует ЮЛПП "Фонд развития детей и молодежи" Министерства по вопросам спорта и молодежи, и организует ООО "Демографическое общество Грузии 21". Информацию об этом распространяет Министерство по делам спорта и молодежи.

В рамках проекта у 80 ферейданских грузин была возможность приехать в Грузию и изучить грузинский язык и народные песни, ознакомится с историей и культурой Грузии.

Ферейданцы провели заключительное мероприятие в классической гимназии Тбилиси. Молодежь исполнила на народных инструментах народные песни, изученные в рамках проекта.

В конце мероприятия руководитель "Демографического общества Грузии 21" Звиад Томарадзе вручил молодым людям сертификаты и памятные подарки, подтверждающие участие в проекте.

"Для нас очень важно ваше пребывание в Грузии. Вы являетесь нашей неотделимой частью, нас не разделят века, каждый из вас дорог нам. Сегодня вы являетесь послами между Грузией и находящимися вдали от родины грузинами. У нас одна родина, у нас один ген, мы склоняемся перед вами, и благодарим за все. В будущем проект обязательно будет продолжен, и станет более масштабным"- заявил Тариэл Хечикашвили.

Проект преследует целью научить грузинскому языку и народным песням грузинскую молодежь, проживающую в Ферейдане, ознакомить их с историческими памятниками, существующими в Грузии. По нынешним данным, в Иране, Ферейдане проживает до 50 000 грузин.

На мероприятии присутствовали министр по делам спорта и молодежи Тариэл Хечикашвили, председатель парламентского комитета образования, науки и культуры Мариам Джаши, член парламента Грузии Симон Нозадзе, заведующий факультетом иранологии Тбилисского государственного университета Иванэ Джавахишвили, Номади Бартая, член городского собрания Тбилиси Сосо Манджавидзе, и приглашенные гости.






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