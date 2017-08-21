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Грузинский фильм «8 минут» стал финалистом Манхэттенского фестиваля короткометражного кино
21.08.2017 18:15
Грузинская картина впервые попала в десятку финалистов крупнейшего в мире фестиваля короткометражных фильмов – Manhattan Short Film Festival.
В числе финалистов Манхэттенского фестиваля короткометражного кино оказался фильм «8 минут» грузинского режиссера Геги Хмаладзе (компания Sibler Films). По сюжету картины, герои узнают, что солнце погаснет через восемь минут.
В ожидании апокалипсиса весь мир погружается в хаос, только 60-летний Гия продолжает сохранять абсолютное спокойствие. Одинокий мужчина, который живет в Тбилиси тихой и скромной жизнью, решает связаться со своим сыном, несмотря на их сложные отношения. Во время телефонного разговора Гия узнает, что его сын находится в экспедиции на Северном полюсе. Молодой человек не догадывается о том, что уже через несколько минут наступит тьма. Его отец так и не решился сказать о приближении катастрофы и повесил трубку. Уже через мгновение Гия начинает понимает, что он не может просто сидеть на одном месте и должен что-либо предпринять.
Ежегодно с 1998 года Манхеттенский фестиваль короткометражного кино собирает заявки от режиссеров всего мира и в сентябре представляет очередную подборку из десяти финалистов. Победителей определяет многочисленная международная аудитория в течении одной недели.
В этом году заявки подали более чем 1,6 тысячи режиссеров со всего мира. В десятку финалистов попали фильмы из Грузии, Латвии, Испании, Швейцарии, Италии, Великобритании, США, Новой Зеландии, Сирии и Китая.
С 28 сентября по 8 октября эти десять фильмов будут демонстрироваться в кинотеатрах 250-ти городов, на шести континентах под ярким слоганом «Одна неделя. Один мир. Один фестиваль».
Каждый зритель фестиваля получит бланк для голосования, где укажет лучший фильм и лучшего исполнителя главной роли. Итоги голосования по городам и странам будут переданы в оргкомитет фестиваля. Результаты конкурса будут объявлены на церемонии в Нью-Йорке и затем опубликованы на сайте ManhattanShort.com.
Примечательно, что авторы десяти отобранных фильмов получают уникальную возможность представить свои работы на премию Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный фильм» в 2018 году.
"Новости-Грузия"
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