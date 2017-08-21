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Нона Гаприндашвили стала чемпионом Европы по шахматам среди ветеранов


21.08.2017   20:19
Легендарная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили стала победительницей Чемпионата Европы среди сеньоров в возрастной категории старше 65 лет, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии. 26-й чемпионат Европы по шахматам среди сеньоров в возрастных категориях 50+ и 65+, как для мужчин, так и для женщин, проходил в каталонском городе Сабадель.

Гаприндашвили стала победителем континентального первенства, набрав 5,5 очка из 9 возможных. Второе и третье места в возрастной группе старше 65 лет заняли шахматистки из России - Елена Фаталибекова и Ирина Кабанова. В этой же возрастной категории среди мужчин грузинский шахматист Тамаз Гиоргадзе занял второе место. В девяти партиях он набрал 7 очков и на пол-очка уступил международному мастеру из Швеции Нильсу-Густаву Ренману.

Нона Гаприндашвили - одна из самых ярких фигур мира шахмат. Пятая в истории шахмат чемпионка мира, многократная олимпийская чемпионка в составе сборной, победительница международных турниров. Титул сильнейшей на планете она удерживала с 1962 года по 1978 год. В 1976 году Гаприндашвили стала первым международным гроссмейстером среди женщин, а спустя два года ей присвоили звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году стала первой обладательницей приза «Шахматный Оскар».






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