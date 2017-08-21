|
В Грузии ведется реабилитация дороги ведущей к Дарьяльскому монастырю
21.08.2017 22:39
В Грузии ведется реабилитация дороги ведущей к монастырскому комплексу Святых Архангелов Михаила и Гаврила в Дарьяльском ущелье, сообщается на сайте министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
На дороге, ведущей к Дарьяльскому монастырю, прокладывают бетонное покрытие. Помимо этого, на территории, прилегающей к монастырю, проведут дренажные системы и выделят место для автостоянки.
С ремонтными работами ознакомился министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе, который продолжает мониторинг проектов, реализуемых в регионах страны.
Ремонтные работы завершатся в октябре, после чего паства, местные жители и туристы смогут без проблем добраться до монастыря.
Проект финансирует Международный банк реконструкции и развития (IBRD), который выделил 1,5 миллиона лари (627,6 тысяч долларов) для осуществления ремонтных работ. Ремонтно-строительные работы осуществляет Фонд муниципального развития.
Мужской монастырский комплекс Святых Архангелов Михаила и Гаврила, который был построен в Дарьяльском ущелье недалеко от грузино-российской границы, открылся в 2011 году.
Монастырь освятил и совершил в нем первую службу Католикос-Патриарх Грузии Илия II.
«У этого храма большое значение. Он расположен на границе с Россией. В России большинство православные, и когда оттуда прибудет гость, он увидит, что вошел в православную и мирную страну», — сказал Патриарх на открытии обители.
По его словам, монастырь должен стать «символом мира, единства, мирных отношений между Грузией и Россией».
Илия II отметил, что этот монастырь станет приютом для путников, и здесь смогут проводить переговоры главы государств.
При этом он выразил надежду, что добрососедские отношения между Грузией и Россией восстановятся.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна