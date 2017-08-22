Добровольцы отправились в Боржомское ущелье тушить пожар

22.08.2017 11:50 Несмотря на призывы, добровольцы все равно отправились в Боржомское ущелье В тушении пожара в Боржомском ущелье вместе с пожарными участвуют и добровольцы. Группа добровольцев работает в тех местах, где меньше очагов пожара.



Как заявил один из добровольцев Давид Цабошвили, добровольцы приехали в Боржоми сегодня утром.

«Несмотря на призывы к добровольцам воздержаться от поездки в Боржоми, события 13 июня показали, что работа добровольцев все равно нужна. Доброволец всегда найдет дело, которое нужно выполнить. Мы приехали и помогаем ребятам. Приняты меры безопасности, поэтому с очагами больше работают пожарные, а не мы», - заявил Давид Цабошвили.



Как известно, вчера специальный штаб обратился к гражданам с призывом воздержаться от самовольных решений и не создавать дополнительных проблем пожарным и спасателям.















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