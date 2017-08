С 24 по 27 августа в Грузии пройдет музыкальный фестиваль One Caucasus 2017

22.08.2017 22:32 Музыкальный фестиваль One Caucasus в четвертый раз пройдет в грузинском регионе Квемо-Картли с 24 по 27 августа. По традиции фестиваль будет проходить в селе Церакви Марнеульского района, недалеко от границ Армении и Азербайджана.лавная цель фестиваля - создание вдохновляющего, мирного и безопасного пространства для живущей на Кавказе молодежи.



Участниками One Caucasus 2017 станут Грузия, Азербайджан, Армения, Польша и Сенегал. Азербайджан представят музыкальные коллективы Ahmedowsky Trio, Yogaddin, Bays boys group, Les gardiens du silence и Natig Rhythm Group. Армению - исполнители Jrimurmurner, Marbey, Vishup Ensemble. Польшу и Сенегал - Masala Soundsystem, Psio crew и Pako Sarr. От Грузии на фестивале выступят музыкальные группы Infest и Kanudosi, а также ансамбль Gordela.



Кроме того, в программе фестиваля кинопоказы, ярмарки изделий народного промысла, а также различные тематические семинары и развлечения для детей. На фестивале One Caucasus 2017 традиционно будет обустроена фестивальная деревня, где расположится бесплатная кемпинг зона. Гости мероприятия из Тбилиси смогут добраться до Церакви на бесплатном транспорте. Посещение фестиваля One Caucasus 2017 – свободное.















