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Специалисты восстановят настенные росписи Батумского кафедрального собора


22.08.2017   22:51
Первоначальный внешний вид фресок знакового Батумского собора - Собора Рождества Пресвятой Богородицы, будет восстановлен после масштабных реставрационных работ, отмечает Агентства охраны объектов культурного наследия Аджарии.

Кафедральный собор, расположенный на улице Бараташвили, был построен в черноморском городе в начале прошлого века как католический храм. Настенные росписи здания, которое в советские годы подверглось угрозе разрушения, были сильно повреждены и до сегодняшнего дня находятся в запустении.

На прошлой неделе храм посетили специалисты из Агентства охраны объектов культурного наследия Аджарии и «Центра исследования образцов изобразительных искусств». Целью их визита были изучение и оценка состояния фресок перед началом реставрации.

Специалистам требовалось идентифицировать типы повреждений настенных росписей, провести биологические исследования, мониторинг температурного режима и влажности, выполнить необходимую для документации фотофиксацию.

Все исследования проводились в рамках подготовки к предстоящему проекту реставрации, который предусматривает восстановления настенной живописи, а также ремонт крыши вековой церкви, которая украшает городской пейзаж Батуми.

Собора Рождества Пресвятой Богородицы был возведен в 1898-1903 годах на деньги промышленника и мецената Степана Зубалашвили. Для строительства храма он пригласил в Грузию художников и архитекторов из Италии.

Благодаря усилиям деятелей культуры, собор удалось спасти от разрушения после советизации Грузии в 1921 году.

В годы советской власти выполненный в неоготическом стиле храм использовался с разными целями: здесь были лаборатория высоких напряжений, архив и другие учреждения.

В 1970-е годы храм был отреставрирован, а в 1980-е — передан Грузинской православной церкви. В феврале 2011 года собор внесли в список объектов культурного наследия, памятников истории и культуры Батуми. В настоящее время храм является действующим кафедральным собором Батумской и Лазской епархии Грузинской православной церкви.






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