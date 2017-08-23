ФК «Самтредиа» пригласил бывшего футболиста «Олимпиакоса»

23.08.2017 14:29 Нигерийский нападающий Майкл Олаитан продолжит карьеру в рядах чемпиона Грузии - сообщает официальная веб-страница "Самтредиа".



Последним клубом Майкла Олаитана был греческий "Панионис", к которому он присоединился из "Олимпиакоса" той же страны.



24-летний бомбардир помимо "Олимпиакоса" играл в голландском "Твентесе", и бельгийском "Кортридже".

















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