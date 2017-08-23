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Молодые исследователи обнаружили в Грузии еще одну карстовую пещеру


23.08.2017   17:48
Молодежная экспедиция обнаружила карстовый колодец недалеко от шахтерского городка Чиатура в Имеретии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили.

Глубина природного колодца составляет 40 метров — в обнаруженной пещере есть сталактиты, сталагмиты, сталагнаты, подземные озера и река.

Экспедиция проходила под руководством ассистента-профессора департамента географии факультета точных и естественных наук ТГУ Георгия Двалашвили.

От местного населения участники экспедиции узнали, что в селе Свери Чиатурского района есть скала, откуда доносятся звуки воды.

На исследование зоны были отправлены спелеологи Георгий Цицвидзе и Ладо Мумладзе, которые и обнаружили карстовый колодец. Никакой информации об этой пещере в научных источниках и в кадастре естественного рельефа обнаружено не было. Пещере присвоили имя «Колодец Дата».

В ближайшем будущем на этом месте планируется провести профессиональную исследовательскую экспедицию.

Проект «Развитие спелеотуризма» в Земо Имерети осуществляется при поддержке «Фонда развития детей и молодежи» и неправительственной организации «Завтрашний день».

Проект направлен на развитие в Грузии сервиса спелеогидов, которые помогают визитерам безопасно передвигаться в пещерах Земо Имерети. В рамках проекта также будут установлены баннеры и указатели. Ученые намерены популяризовать спелеотуризм как интересное и нужное направление.






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