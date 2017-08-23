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В Грузию приехали журналисты из Казахстана


23.08.2017   17:56
По приглашению Национальной администрации туризма Министерства экономики и устойчивого развития в Грузию приехали казахские журналисты.

В Национальном агентстве туризма сообщили, что съемочная группа одной из самых высокорейтинговых студий Казахстана "Митрафильм" готовит развлекательно-познавательную передачу о Грузии, которая пройдет по нескольким телеканалам Казахстана, и увидят миллионы зрителей страны.

В рамках пресс-тура казахские журналисты посетили Тбилиси, Мцхету, Гори, Боржоми, Кутаиси, и Батуми. Особое внимание в телевизионном сюжете будет уделено морским курортам Грузии, и грузинской кулинарии.

По информации НАТ, Казахстан является одним из важных туристических рынков для Грузии.

Согласно статистическим данным, за семь месяцев 2017 года из Казахстана в Грузию приехали более чем 32 000 международных путешественников, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет на 18,7% больше.






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