В Грузию приехали журналисты из Казахстана

23.08.2017 17:56 По приглашению Национальной администрации туризма Министерства экономики и устойчивого развития в Грузию приехали казахские журналисты.



В Национальном агентстве туризма сообщили, что съемочная группа одной из самых высокорейтинговых студий Казахстана "Митрафильм" готовит развлекательно-познавательную передачу о Грузии, которая пройдет по нескольким телеканалам Казахстана, и увидят миллионы зрителей страны.



В рамках пресс-тура казахские журналисты посетили Тбилиси, Мцхету, Гори, Боржоми, Кутаиси, и Батуми. Особое внимание в телевизионном сюжете будет уделено морским курортам Грузии, и грузинской кулинарии.



По информации НАТ, Казахстан является одним из важных туристических рынков для Грузии.



Согласно статистическим данным, за семь месяцев 2017 года из Казахстана в Грузию приехали более чем 32 000 международных путешественников, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет на 18,7% больше.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

