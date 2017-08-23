Суд продлил срок предварительного заключения Мустафы Эмре Чабука

23.08.2017 19:22 Тбилисский городской суд продлил срок предварительного заключения Мустафы Эмре Чабука, задержанного в Грузии по просьбе Турции, где он обвиняется в связях с организацией FETO.



По решению суда, срок заключения будет продлен на три месяца, до 24 ноября 2017 года.



Как писала СОВА, управляющий тбилисской школой Демиреля, гражданин Турции, Мустафа Эмре Чабук, был задержан в Грузии 24 мая 2017 года. В Турции он обвиняется в пособничестве терроризму. Речь идет об организации FETO, связанной с Фетхуллой Гюленом, зарегистрированной в Америке, которую власти Турции считают террористической организацией.



На следующий день после задержания, Тбилисский городской суд постановил отправить его в трехмесячное предварительное заключение.



За решением последовало и протестное заявление от имени грузинских НПО. Они назвали его незаконным и политически мотивированным. Арест Мустафы Эмре Чабука вызвал негодование и среди грузинской общественности. Активисты различных НПО, представители оппозиции, а также учащиеся школ и вузов из различных городов страны, вышли на акции, чтобы потребовать от властей Грузии защиты для турецкого гражданина.



Митингующие требовали невыдачи Эмре Чабука властям Турции. Протестующие заявляли, что в заключении его подвергнут пыткам, и на родине он станет жертвой политического режима.



В июле 2017 года Министерство Грузии по делам лиц, насильственно переселенных с оккупированных территорий, расселению и беженцев отказало Мустафе Эмре Чабуку и членам его семьи в предоставлении статуса беженцев.



Мустафа Эмре Чабук проживает в Грузии уже 15 лет, из них два года – не выезжая из страны. С 2002 года он занимается в Грузии педагогической деятельностью. Являлся одним из управляющих престижного колледжа имени Демиреля. В течение последних двух лет у Чабука был вид на жительство в Грузии. В Грузии вместе с ним живут супруга и двое детей. Недавное его супруга — Туба Чабук заявила об угрозах поступающих в адрес ее семьи из Турции и попросила правительство Грузии предоставить охрану.



"СОВА"











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