Илия II призвал паству и духовных лиц усилить молитвы

23.08.2017 19:26 Призываем паству и духовных лиц усилить молитвы в Успенский пост, - об этом говорится в обращении Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II.



Патриарх распространяет заявление в связи с событиями, развернувшимися в Боржомском ущелье.

«Происходящие в последнее время в Грузии стихийные бедствия и в особенности пожар в Боржомском ущелье опечалили и вызвали большое беспокойство у населения Грузии. Очаги возгорания появились и вчера...



Спасибо Господу, что благодаря большим усилиям властей, пожарных, спасателей и общества эти события не привели к жертвам, однако, разумеется, ущерб стране велик. В эти трудные минуты ряд государств помогли нам и многие выразили желание помочь, за что от имени Грузинской Церкви еще раз благодарим их.

Верующий человек встречает испытания молитвой и просит Господа о милости. Мы призываем паству и духовных лиц, усилить молитвы в Успенский пост и вообще, пока проблемы не будут преодолены...



Просим Господа защитить и хранить нашу страну и наш народ. Особенно благословляю население Боржомского ущелья и всех людей, прибывающих в испытаниях. Наш народ не раз показывал пример крепости в годину испытаний, и я верю, с помощью Господа, так будет и в будущем. Да укрепит и придаст сил вам Господь», - говорится в обращении Илии II.















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