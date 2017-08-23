Патриархия Грузии отправила сладости пожарным в Боржомском ущелье

23.08.2017 19:28 Патриархия Грузии направила сладости пожарным и спасателям, которые борются с масштабным лесным пожаром в Боржоми-Харагаульском национальном парке. Информацию об этом на своей странице в фейсбуке распространил сотрудник пресс-службы МВД Грузии Тако Кучава.



На данный момент с пожаром в Боржомском ущелье борются 400 пожарных-спасателей, 100 егерей и 500 сотрудников департамента по особым заданиям МВД. К ним также присоединились 95 пожарных-спасателей из Азербайджана и до 70 пожарных из Армении. На месте мобилизованы шесть вертолетов и самолет. Борьба с пожаром продолжается уже более трех суток.



Следует отметить, что Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй накануне решил направить в Боржомское ущелье высокопоставленных священнослужителей. Ожидается, что сегодня духовные лица проведут там службу.



Сегодня Илия Второй также сделал специальное заявление в связи со стихийным бедствием в Боржоми-Харагаульском национальном парке. Патриарх призвал верующих и духовные лица усилить молитву и строго соблюдать Успенский пост, который завершится 27 августа.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

