Католикос-патриарх Грузии прибудет в Боржомское ущелье

24.08.2017 14:16 Католикос-патриарх всея Грузии Илия II прибудет в Боржомское ущелье. Его Преосвященство отслужит молебен в церкви села Даба.



Католикоса-патриарха всея Грузии сегодня ждут в зоне стихии.



В Боржомском ущелье на данную минуту идут работы по ликвидации пожара. Пожар, возникший в лесном массиве, тушат 6 вертолетов и один пожарный самолет.



На месте мобилизованы пожарно-спасательные группы в составе 1 500 человек.



В селе Даба находится премьер-министр Грузии. Георгий Квирикашвили руководит чрезвычайным штабом, созданным с целью ликвидации пожара.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

