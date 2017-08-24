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Католикос-патриарх Грузии прибудет в Боржомское ущелье
24.08.2017 14:16
Католикос-патриарх всея Грузии Илия II прибудет в Боржомское ущелье. Его Преосвященство отслужит молебен в церкви села Даба.
Католикоса-патриарха всея Грузии сегодня ждут в зоне стихии.
В Боржомском ущелье на данную минуту идут работы по ликвидации пожара. Пожар, возникший в лесном массиве, тушат 6 вертолетов и один пожарный самолет.
На месте мобилизованы пожарно-спасательные группы в составе 1 500 человек.
В селе Даба находится премьер-министр Грузии. Георгий Квирикашвили руководит чрезвычайным штабом, созданным с целью ликвидации пожара.
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