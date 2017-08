Журналист грузинской редакции Voice of America награждена золотой медалью

24.08.2017 18:03 В Вашингтоне Voice of America (VOA) наградил золотой медалью журналиста грузинской редакции "Голоса Америки" Нану Каджая. Это самая престижная награда, которой может редакция наградить журналиста.



Номинантов золотой медали называют сотрудники, а затем начинается голосование. Имена выбранных кандидатов в конечном итоге отправляют в отборочную комиссию Золотой медали, и окончательное решение принимают они.



Нана пишет на Facebook, что официальное награждение состоится в ноябре.



Нана Каджая является журналистом грузинской редакции "Голоса Америки" в Вашингтоне. Она магистр журналистики и медиа-менеджмента, а также массовых коммуникаций. В разное время была редактором англоязычной газеты Georgia Today, веб-редактором журнала "Либерал", и главным редактором радио "Горячий шоколад". Сотрудничала с такими международными медиа-организациями, как BBC, "France 24", и TOL (TransitionsOnline).



В 2010-2014 годах была приглашенным профессором медиа-менеджмента и медиа-исследования в Тбилисском государственном университете, в Кавказской медиа-школе, и Институте общественных дел Грузии (GIPA). В 2013-2014 годы была медиа аналитиком "Международной прозрачности Грузия".



"Голос Америки" является официальной иностранной вещательной сетью правительства США. VOA передает информацию на 46 языках через радио и телевидение по всей планете (за исключением территории США). Его частоты транслируются через спутники, а также по диапазонам FM, AM, и коротковолновым радиодиапазонам.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ