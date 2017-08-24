Католикос-патриарх прибыл в Боржомское ущелье

24.08.2017 19:17 Предстоятель Грузинской Церкви прибыл в Боржомское ущелье. Илия II находится в чрезвычайном штабе у села Даба.



Патриарха в ущелье встретили премьер-министр и члены штаба.



По существующей информации, католикос-патриарх Илия II благословит спасателей, участвующих в работе по ликвидации пожара.

















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