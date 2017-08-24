SOCAR Georgia Petroleum выделил 65 тонн топлива на борьбу с пожарами в Грузии

24.08.2017 20:26 Грузинское подразделение Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Georgia Petroleum оказывает помощь грузинским властям в борьбе с пожаром в Боржомском ущелье.



В качестве помощи компания выделила 65 тонн топлива. Среди них - 45 тонн авиационного горючего, 10 тонн бензина, 10 тонн дизеля.



В компании SOCAR заявляют, что готовы принять участие в восстановлении лесов, уничтоженных огнем. Сотрудники компании намерены высадить 2 гектара леса.



"Необходимо, подать друг другу пример и объединиться, как сегодня, существующей в наших руках возможной помощью, так и в будущем, внесением нашего вклада в восстановление леса",- заявляют в компании.



Напомним, что азербайджанская сторона оказывает серьезную помощь Грузии в тушении пожара. Так президент страны Ильхам Алиев направил в Грузию 22 единицы техники, в том числе 1 вертолет и 131 человек, 2 вертолета Государственной пограничной службы и экипаж из 6 человек.















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