Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

SOCAR Georgia Petroleum выделил 65 тонн топлива на борьбу с пожарами в Грузии


24.08.2017   20:26
Грузинское подразделение Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Georgia Petroleum оказывает помощь грузинским властям в борьбе с пожаром в Боржомском ущелье.

В качестве помощи компания выделила 65 тонн топлива. Среди них - 45 тонн авиационного горючего, 10 тонн бензина, 10 тонн дизеля.

В компании SOCAR заявляют, что готовы принять участие в восстановлении лесов, уничтоженных огнем. Сотрудники компании намерены высадить 2 гектара леса.

"Необходимо, подать друг другу пример и объединиться, как сегодня, существующей в наших руках возможной помощью, так и в будущем, внесением нашего вклада в восстановление леса",- заявляют в компании.

Напомним, что азербайджанская сторона оказывает серьезную помощь Грузии в тушении пожара. Так президент страны Ильхам Алиев направил в Грузию 22 единицы техники, в том числе 1 вертолет и 131 человек, 2 вертолета Государственной пограничной службы и экипаж из 6 человек.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Тбилиси гостят до 80 китайских бизнесменов
Грузия станет почетным гостем крупнейшей инвестиционной выставки Китая
В Кобулети началось строительство пятизвездочного отеля
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Женщина везла в Абхазию 74 пар обуви «в качестве подарков внукам»
Россия передаст оккупированной Абхазии военную технику
Любитель выпить и пострелять может возглавить ИКЦ в Абхазии
В Абхазии избит сотрудник милиции
Виссарион Аплиа предпринял попытку захвата Новоафонского монастыря
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Карапетян: Армения непоколебимо идет к подписанию соглашения о сотрудничестве с ЕС
За первые семь месяцев этого года рост экономической активности в Армении составил 6,2% - премьер
Пожар в Боржомском ущелье: Угроза распространения огня сохраняется
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна