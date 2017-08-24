|
SOCAR Georgia Petroleum выделил 65 тонн топлива на борьбу с пожарами в Грузии
24.08.2017 20:26
Грузинское подразделение Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Georgia Petroleum оказывает помощь грузинским властям в борьбе с пожаром в Боржомском ущелье.
В качестве помощи компания выделила 65 тонн топлива. Среди них - 45 тонн авиационного горючего, 10 тонн бензина, 10 тонн дизеля.
В компании SOCAR заявляют, что готовы принять участие в восстановлении лесов, уничтоженных огнем. Сотрудники компании намерены высадить 2 гектара леса.
"Необходимо, подать друг другу пример и объединиться, как сегодня, существующей в наших руках возможной помощью, так и в будущем, внесением нашего вклада в восстановление леса",- заявляют в компании.
Напомним, что азербайджанская сторона оказывает серьезную помощь Грузии в тушении пожара. Так президент страны Ильхам Алиев направил в Грузию 22 единицы техники, в том числе 1 вертолет и 131 человек, 2 вертолета Государственной пограничной службы и экипаж из 6 человек.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна