Открыты специальные счета для ликвидации последствий пожара и восстановления леса

24.08.2017 20:31 Для ликвидации последствий пожара и финансирования расходов на работы по восстановлению леса в Боржомском ущелье открылись специальные счета Администрация правительства Грузии распространяет заявление. Как отмечается в заявлении, в последние дни участвовать в программе по восстановлению леса, сгоревшего в результате масштабного пожара в Боржомском ущелье, выразили как представители бизнеса и банковского сектора, так и рядовые граждане. Уже началось несколько социальных кампаний.



«В целях поддержки этого духа наших сограждан, консолидации ресурсов и координации администрация правительства организует функционирование единой электронной платформы, где будут отражаться все инициативы и активности, выполненные в рамках программы по восстановлению Боржомского леса.



Вместе с тем, в казначейской службе министерства финансов для финансирования расходов, необходимых для ликвидации последствий пожара и работ по восстановлению леса, открылись специальные счета как национальной, так и в иностранной валюте.



Электронный портал позволит нам сделать процесс зачисления сумм на эти счета, а также траты этих сумм наглядными, абсолютно открытыми и прозрачными, чтобы все граждане знали, как тратится каждый тетри, пожертвованный им для восстановления сгоревшего леса.



Внести пожертвования на номера указанных счетов могут как физические лица, так и частный сектор и международные организации и проживающие за рубежом наши соотечественники.



Номера счета в государственной казне:



Для зачисления суммы в национальной валюте (лари) от частных компаний и физических лиц:

Текущие добровольные трансферы в государственный бюджет (лари)

Банк принимающей стороны _ государственная казна;

Наименование принимающей стороны _ единый счет казны;

Банковский код _ TRESGE22

Счет/казенный код принимающей стороны _ 302003271



Посольства зарубежных стран в Грузии:

Текущие гранты из правительств зарубежных стран (лари)

Банк принимающей стороны _ государственная казна;

Наименование принимающей стороны _ единый счет казны;

Банковский код _ TRESGE22

Счет/казенный код принимающей стороны _ 302003003



Из представительств международных организаций в Грузии:

Гранты из международных организаций (лари)

Банк принимающей стороны _ государственная казна;

Наименование принимающей стороны _ единый счет казны;

Банковский код _ TRESGE22

Счет/казенный код принимающей стороны _ 302003001

Для зачисления суммы в иностранной валюте:



Доллар США

Intermediary:

FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK, USA (USD)

SWIFT CODE: FRNYUS33

ACC: 021087992 GEORG

Beneficiary's bank:

NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI

SWIFT CODE: BNLNGE22

Beneficiary: MINISTRY OF FINANCE OF GEORGIA

IBAN: GE65NB0331100001150207



Евро:

Intermediary:

DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE FRANKFURT AM MAIN, DE (EUR)

SWIFT CODE: MARKDEFF

ACC: 5040040060

Beneficiary's bank:

NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI

SWIFT CODE: BNLNGE22

Beneficiary: MINISTRY OF FINANCE OF GEORGIA

IBAN: GE65NB0331100001150207», - говорится в заявлении.















