Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Открыты специальные счета для ликвидации последствий пожара и восстановления леса


24.08.2017   20:31
Для ликвидации последствий пожара и финансирования расходов на работы по восстановлению леса в Боржомском ущелье открылись специальные счета Администрация правительства Грузии распространяет заявление. Как отмечается в заявлении, в последние дни участвовать в программе по восстановлению леса, сгоревшего в результате масштабного пожара в Боржомском ущелье, выразили как представители бизнеса и банковского сектора, так и рядовые граждане. Уже началось несколько социальных кампаний.

«В целях поддержки этого духа наших сограждан, консолидации ресурсов и координации администрация правительства организует функционирование единой электронной платформы, где будут отражаться все инициативы и активности, выполненные в рамках программы по восстановлению Боржомского леса.

Вместе с тем, в казначейской службе министерства финансов для финансирования расходов, необходимых для ликвидации последствий пожара и работ по восстановлению леса, открылись специальные счета как национальной, так и в иностранной валюте.

Электронный портал позволит нам сделать процесс зачисления сумм на эти счета, а также траты этих сумм наглядными, абсолютно открытыми и прозрачными, чтобы все граждане знали, как тратится каждый тетри, пожертвованный им для восстановления сгоревшего леса.

Внести пожертвования на номера указанных счетов могут как физические лица, так и частный сектор и международные организации и проживающие за рубежом наши соотечественники.

Номера счета в государственной казне:

Для зачисления суммы в национальной валюте (лари) от частных компаний и физических лиц:
Текущие добровольные трансферы в государственный бюджет (лари)
Банк принимающей стороны _ государственная казна;
Наименование принимающей стороны _ единый счет казны;
Банковский код _ TRESGE22
Счет/казенный код принимающей стороны _ 302003271

Посольства зарубежных стран в Грузии:
Текущие гранты из правительств зарубежных стран (лари)
Банк принимающей стороны _ государственная казна;
Наименование принимающей стороны _ единый счет казны;
Банковский код _ TRESGE22
Счет/казенный код принимающей стороны _ 302003003

Из представительств международных организаций в Грузии:
Гранты из международных организаций (лари)
Банк принимающей стороны _ государственная казна;
Наименование принимающей стороны _ единый счет казны;
Банковский код _ TRESGE22
Счет/казенный код принимающей стороны _ 302003001
Для зачисления суммы в иностранной валюте:

Доллар США
Intermediary:
FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK, USA (USD)
SWIFT CODE: FRNYUS33
ACC: 021087992 GEORG
Beneficiary's bank:
NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
SWIFT CODE: BNLNGE22
Beneficiary: MINISTRY OF FINANCE OF GEORGIA
IBAN: GE65NB0331100001150207

Евро:
Intermediary:
DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE FRANKFURT AM MAIN, DE (EUR)
SWIFT CODE: MARKDEFF
ACC: 5040040060
Beneficiary's bank:
NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
SWIFT CODE: BNLNGE22
Beneficiary: MINISTRY OF FINANCE OF GEORGIA
IBAN: GE65NB0331100001150207», - говорится в заявлении.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Тбилиси гостят до 80 китайских бизнесменов
Грузия станет почетным гостем крупнейшей инвестиционной выставки Китая
В Кобулети началось строительство пятизвездочного отеля
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Женщина везла в Абхазию 74 пар обуви «в качестве подарков внукам»
Россия передаст оккупированной Абхазии военную технику
Любитель выпить и пострелять может возглавить ИКЦ в Абхазии
В Абхазии избит сотрудник милиции
Виссарион Аплиа предпринял попытку захвата Новоафонского монастыря
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Карапетян: Армения непоколебимо идет к подписанию соглашения о сотрудничестве с ЕС
За первые семь месяцев этого года рост экономической активности в Армении составил 6,2% - премьер
Пожар в Боржомском ущелье: Угроза распространения огня сохраняется
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна