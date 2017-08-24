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Открыты специальные счета для ликвидации последствий пожара и восстановления леса
24.08.2017 20:31
Для ликвидации последствий пожара и финансирования расходов на работы по восстановлению леса в Боржомском ущелье открылись специальные счета Администрация правительства Грузии распространяет заявление. Как отмечается в заявлении, в последние дни участвовать в программе по восстановлению леса, сгоревшего в результате масштабного пожара в Боржомском ущелье, выразили как представители бизнеса и банковского сектора, так и рядовые граждане. Уже началось несколько социальных кампаний.
«В целях поддержки этого духа наших сограждан, консолидации ресурсов и координации администрация правительства организует функционирование единой электронной платформы, где будут отражаться все инициативы и активности, выполненные в рамках программы по восстановлению Боржомского леса.
Вместе с тем, в казначейской службе министерства финансов для финансирования расходов, необходимых для ликвидации последствий пожара и работ по восстановлению леса, открылись специальные счета как национальной, так и в иностранной валюте.
Электронный портал позволит нам сделать процесс зачисления сумм на эти счета, а также траты этих сумм наглядными, абсолютно открытыми и прозрачными, чтобы все граждане знали, как тратится каждый тетри, пожертвованный им для восстановления сгоревшего леса.
Внести пожертвования на номера указанных счетов могут как физические лица, так и частный сектор и международные организации и проживающие за рубежом наши соотечественники.
Номера счета в государственной казне:
Для зачисления суммы в национальной валюте (лари) от частных компаний и физических лиц:
Текущие добровольные трансферы в государственный бюджет (лари)
Банк принимающей стороны _ государственная казна;
Наименование принимающей стороны _ единый счет казны;
Банковский код _ TRESGE22
Счет/казенный код принимающей стороны _ 302003271
Посольства зарубежных стран в Грузии:
Текущие гранты из правительств зарубежных стран (лари)
Банк принимающей стороны _ государственная казна;
Наименование принимающей стороны _ единый счет казны;
Банковский код _ TRESGE22
Счет/казенный код принимающей стороны _ 302003003
Из представительств международных организаций в Грузии:
Гранты из международных организаций (лари)
Банк принимающей стороны _ государственная казна;
Наименование принимающей стороны _ единый счет казны;
Банковский код _ TRESGE22
Счет/казенный код принимающей стороны _ 302003001
Для зачисления суммы в иностранной валюте:
Доллар США
Intermediary:
FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK, USA (USD)
SWIFT CODE: FRNYUS33
ACC: 021087992 GEORG
Beneficiary's bank:
NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
SWIFT CODE: BNLNGE22
Beneficiary: MINISTRY OF FINANCE OF GEORGIA
IBAN: GE65NB0331100001150207
Евро:
Intermediary:
DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE FRANKFURT AM MAIN, DE (EUR)
SWIFT CODE: MARKDEFF
ACC: 5040040060
Beneficiary's bank:
NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
SWIFT CODE: BNLNGE22
Beneficiary: MINISTRY OF FINANCE OF GEORGIA
IBAN: GE65NB0331100001150207», - говорится в заявлении.
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