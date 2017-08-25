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10 человек задержаны в административном порядке на акции перед ГЖД
25.08.2017 10:39
По информации МВД, на акции перед департаментом "Железной дороги Грузии" 10 человек задержаны в административном порядке
В Министерстве внутренних дел "Интерпрессньюс" сообщили, что их задержали на основании статей 166 (мелкое хулиганство) и 173 (оказание сопротивления полиции) Кодекса административных правонарушений Грузии.
Сегодня шум на акции железнодорожников, объявивших голодовку, начался после того, как одна часть участников попыталась войти в фойе офиса "ЖД Грузии". Они требовали, чтобы голодающим дали возможность войти в фойе, и находится там. Правоохранители, мобилизованные у входа в департамент, не дали им возможность войти в здание. Между участниками акции и правоохранителями произошло противостояние, в результате чего несколько лиц были задержаны.
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