|
Грузинские баскетболисты досрочно завладели «Кубком Акрополиса»
25.08.2017 14:34
Сборная Грузии по баскетболу досрочно оформила победу за "Кубок Акрополиса" после того, как победила греческую, и сильнейшую сербскую команду.
Сегодня команда Илиаса Зуроса в последнем туре турнира будет противостоять Италии, но результат этой игры не влияет на конечное распределение мест.
После важнейшей победы во встрече со сборной Сербии, с комментариями выступили главный тренер сборной Грузии и баскетболисты. Илиас Зурос считает, что, несмотря на эту победу, у национальной сборной Грузии еще много работы.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна