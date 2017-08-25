Грузинские баскетболисты досрочно завладели «Кубком Акрополиса»

25.08.2017 14:34 Сборная Грузии по баскетболу досрочно оформила победу за "Кубок Акрополиса" после того, как победила греческую, и сильнейшую сербскую команду.



Сегодня команда Илиаса Зуроса в последнем туре турнира будет противостоять Италии, но результат этой игры не влияет на конечное распределение мест.



После важнейшей победы во встрече со сборной Сербии, с комментариями выступили главный тренер сборной Грузии и баскетболисты. Илиас Зурос считает, что, несмотря на эту победу, у национальной сборной Грузии еще много работы.

















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