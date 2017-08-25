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8 кандидатов пройдут собеседование с целью отбора судей в Страсбургский суд


25.08.2017   15:21
26 августа в Министерстве юстиции состоится собеседование для отбора на позицию судьи в Страсбургский суд с целью замены двух кандидатов. Специальная правительственная комиссия проведет собеседование с восьмью претендентами.

По информации Минюст Грузии, желание принять участие в конкурсе выразили 28 кандидатов, из которых 21 являются юристами (уровень бакалавра и выше). Комиссия оценила результаты первичного отбора заявлений, поступивших в рамках конкурса, и решила пригласить на собеседование следующих претендентов:

1. Ираклий Адеишвили - старший юрист ООО "Джеоселл", лектор Высшей школы юстиции, судебный медиатор, бывший судья Тбилисского городского суда Тбилисского апелляционного суда (сертификат английского языка Aptis-2016);

2. Тамар Алания - судья Апелляционного суда Тбилиси, тренер Высшей школы юстиции (сертификат английского языка IELTS-2017);

3. Нино Бакакури- судья Верховного суда Грузии, тренер Высшей школы юстиции (сертификат английского языка IELTS-2017);

4. Иосиф Бачиашвили – доктор права, ученый, бывший председатель Верховного арбитражного суда (сертификат английского языка IELTS-2017);

5. Константин Вардзелашвили - профессор школы права Государственного университета Илии в направлении публичного права, бывший судья Конституционного суда (сертификат английского языка IELTS-2017);

6. Константин Коркелия – доктор юридических наук, полный профессор юридического факультета Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили в направлении международного права по правам человека (сертификат английского языка Aptis-2016);

7. Отар Сичинава - судья Тбилисского апелляционного суда, бывший судья Конституционного суда (сертификат французского языка INSTITUT FRANCAIS-2017);

8. Лали Папиашвили – заместитель председателя Конституционного суда Грузии, полный профессор юридического факультета Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили в направлении уголовного права (сертификат английского языка Aptis-2017).

26 августа в Министерстве юстиции специальная правительственная комиссия проведет собеседование с желающими быть судьей Страсбургского суда.






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