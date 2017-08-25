Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

30 августа - международный день пропавших без вести лиц


25.08.2017   19:05
Комитеты семей пропавших без вести лиц приподдержке Международного Красного Креста утраивают мероприятие, касающееся Международного дня без вести пропавших- 30 августа.

На мероприятии будут присутствовать представители делегации Международного комитета Красного Креста, Фонда "Ожидание", местного самоуправления, Международного общества и Общества Красного Креста Грузии, и официальные лица из разных государственных ведомств.

В Тбилиси мероприятие состоится в парке Мзиури, по адресу: Тбилиси, Ваке, улица Нино Рамишвили №37/ проспект Ильи Чавчавадзе №21, в 15:00 часов.

Международный день без вести пропавших, 30 августа 2017 года, также отметят:

Зугдиди - в поселке "Комбинат Ингурбумага", вблизи от мемориала без вести пропавшим, 11:00 часов.
Кутаиси - Проспект автостроителя, территория у городской администрации, 12:00 часов.
Батуми - гостиница "Hilton", проспект Руставели №40, 12:30 часов.
Гори - поселение беженцев Осинник, сквер у церкви Святой Нино, 12:00 часов.

30 августа, как Международный день без вести пропавших лиц, отмечается в мире с 1983 года, а в Грузии с 2011 года. Цель мероприятия, уважение памяти без вести пропавших, поддержка их семей, информирование, и повышение сознания широкой общественности о результатах, которые влечет для семьи исчезновение человека.

В Грузии в результате вооруженных конфликтов 90-х годов минувшего века, и августовской войны 2008 года до сих пор пропавшими считаются более чем 2 300 человек.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Тбилиси гостят до 80 китайских бизнесменов
Грузия станет почетным гостем крупнейшей инвестиционной выставки Китая
В Кобулети началось строительство пятизвездочного отеля
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Женщина везла в Абхазию 74 пар обуви «в качестве подарков внукам»
Россия передаст оккупированной Абхазии военную технику
Любитель выпить и пострелять может возглавить ИКЦ в Абхазии
В Абхазии избит сотрудник милиции
Виссарион Аплиа предпринял попытку захвата Новоафонского монастыря
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Карапетян: Армения непоколебимо идет к подписанию соглашения о сотрудничестве с ЕС
За первые семь месяцев этого года рост экономической активности в Армении составил 6,2% - премьер
Пожар в Боржомском ущелье: Угроза распространения огня сохраняется
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна