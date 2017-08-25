30 августа - международный день пропавших без вести лиц

25.08.2017 19:05 Комитеты семей пропавших без вести лиц приподдержке Международного Красного Креста утраивают мероприятие, касающееся Международного дня без вести пропавших- 30 августа.



На мероприятии будут присутствовать представители делегации Международного комитета Красного Креста, Фонда "Ожидание", местного самоуправления, Международного общества и Общества Красного Креста Грузии, и официальные лица из разных государственных ведомств.



В Тбилиси мероприятие состоится в парке Мзиури, по адресу: Тбилиси, Ваке, улица Нино Рамишвили №37/ проспект Ильи Чавчавадзе №21, в 15:00 часов.



Международный день без вести пропавших, 30 августа 2017 года, также отметят:



Зугдиди - в поселке "Комбинат Ингурбумага", вблизи от мемориала без вести пропавшим, 11:00 часов.

Кутаиси - Проспект автостроителя, территория у городской администрации, 12:00 часов.

Батуми - гостиница "Hilton", проспект Руставели №40, 12:30 часов.

Гори - поселение беженцев Осинник, сквер у церкви Святой Нино, 12:00 часов.



30 августа, как Международный день без вести пропавших лиц, отмечается в мире с 1983 года, а в Грузии с 2011 года. Цель мероприятия, уважение памяти без вести пропавших, поддержка их семей, информирование, и повышение сознания широкой общественности о результатах, которые влечет для семьи исчезновение человека.



В Грузии в результате вооруженных конфликтов 90-х годов минувшего века, и августовской войны 2008 года до сих пор пропавшими считаются более чем 2 300 человек.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

