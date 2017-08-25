Третий фестиваль «Тбилисоба Боржоми» пройдет в Минске на следующей неделе

25.08.2017 21:24 Жители Беларуси смогут познакомиться с музыкой, фольклором и традициями Грузии на третьем по счету фестивале «Тбилисоба Боржоми 2017», который 2 сентября состоится на площади Свободы в центре Минска, информирует «Новости-Грузия».



«Белорусы переживают бум на все грузинское. Желание побывать в Грузии попало в «виш-лист» каждого, кто открыт для путешествий и всего нового. Это неудивительно: добраться до крупнейших аэропортов в Тбилиси и Кутаиси можно, потратив меньше чем 100 долларов, а про местное гостеприимство слагают легенды», - пишет про грядущий праздник afisha.tut.by



В программе праздника выступления народных грузинских ансамблей. Гостей фестиваля также будут знакомить с современной грузинской модой. На «Тбилисоба» в Минске будет работать уголок Старого Тбилиси. В рамках масштабной фотовыставки посетители смогут узнать об истории грузинских национальных костюмов и достопримечательностях страны.



Угощать минчан блюдами национальной кухни будут 25 местных грузинских ресторанов, собранных в один длинный фудкорт. Кроме того, на протяжении всего дня шеф-повара будут обучать гостей секретам приготовления самых знаменитых национальных блюд.



Фестиваль «Тбилисоба Боржоми» пользуется большой популярностью среди жителей белорусской столицы. В прошлом году его посетили более 20 тысяч человек.















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