Грузинские альпинисты покорили семитысячник Хан-Тенгри

25.08.2017 22:33 Грузинские альпинисты покорили одну из самых высоких гор Тянь-Шаня. Бидзина Гуджабидзе, Зураб Квеситадзе и Лаша Квеквескири совершили восхождение на пик Хан-Тенгри (7010 метров), расположенный на стыке границ Казахстана, Киргизии, Китая.



В экспедицию в горы Тянь-Шаня из Грузии отправились семь молодых спортсменов. Их путешествие в Центральную Азию длилось более месяца. За это время группе пришлось преодолеть множество трудностей и препятствий. Главным опытом и впечатлением, как признаются сами альпинисты, стало спасение жизней двух спортсменов, попавших в беду в горах Тянь-Шаня.



«Это было огромным новым опытом для нашей команды. Опытом, который открывает окно для следующих сложных восхождений», — написал один из членов экспедиции Бекар Паджишвили.



Хан-Тенгри, название которого в переводе с тюркского означает «Повелитель неба», покорился далеко не всем грузинским альпинистам. На вершину пика смогли подняться только трое членов группы. Остальные четверо завершили восхождение в одном из лагерей на маршруте.



Спортсмены поблагодарили за поддержку Объединенную федерацию альпинистов Грузии и районную администрацию Казбеги, которые помогли им отправиться в экспедицию.



За красный оттенок, который вершина приобретает в часы заката, Хан-Тенгри часто называют Кантау (Кровавая гора)



Центральный Тянь-Шань — настоящая мекка международного альпинизма. Пик Хан-Тенгри считается его жемчужиной и одной из красивейших вершин мира.



Покорить пирамиду Хан-Тенгри впервые удалось в 1931 году. С тех пор альпинисты проложили на вершину более десятка маршрутов, большинство из которых относятся к высшей категории сложности.



Хан-Тенгри сегодня считается одной из самых трудных и опасных вершин планеты. Его уникальная, почти правильной формы, остроконечная пирамида сложена из мрамора и известняков. За последние пять лет при покорении этой вершины погибли свыше 10 альпинистов из разных стран мира.



"Новости-Грузия"











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