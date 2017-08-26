Фестиваль «Одесса//Батуми Фото Дни 2017» пройдет в Аджарии в сентябре

26.08.2017 15:43



Батуми принимает этот фотофестиваль уже в третий раз. В этом году тема мероприятия обозначена слоганом «Сегодня/завтра». Организаторы решили заострить внимание на современной фотографии, ее влиянии на фотоискусство и поговорить о месте, которое ей отведено в современном обществе. Кроме того, большая часть фестиваля будет посвящена концептуальной фотографии.



«Для нас важно осмыслить своеобразную логику и язык искусства современной эстетики, а также принципы взаимодействия документальной фотографии в контексте», — говорится в сообщении организаторов фестиваля.

На фестивале покажут работы фотографов из Грузии, Канады, Индии, США, Украины, Армении, Азербайджана, Украины и Беларуси.



На протяжении четырех дней в Батумском пространстве современного искусства (Contemporary Art Space) гости фестиваля смогут посетить семь международных фотовыставок, три ночных показа и музыкальных перформанса. Адрес галереи – улица Звиада Гамсахурдия, дом 1/5.



Посещение мероприятий в рамках фестиваля — свободно для всех желающих.



Проект проходит в двух странах – Украине и Грузии, в двух городах-побратимах на побережье Черного моря – в Одессе и Батуми. Первый этап прошел в Одессе в апреле 2017 года.



Главным куратором фестиваля в этом году стал Кевин Ли из Сингапура, фотограф и основатель сообщества азиатских фотографов Invisible Asia Photographer.



Подробнее о фестивале «Одесса//Батуми Фото Дни»



"Новости-Грузия" Международный фестиваль «Одесса//Батуми Фото Дни» (Odessa // Batumi Photo Days) пройдет в столице Аджарии с 7 по 10 сентября.Батуми принимает этот фотофестиваль уже в третий раз. В этом году тема мероприятия обозначена слоганом «Сегодня/завтра». Организаторы решили заострить внимание на современной фотографии, ее влиянии на фотоискусство и поговорить о месте, которое ей отведено в современном обществе. Кроме того, большая часть фестиваля будет посвящена концептуальной фотографии.«Для нас важно осмыслить своеобразную логику и язык искусства современной эстетики, а также принципы взаимодействия документальной фотографии в контексте», — говорится в сообщении организаторов фестиваля.На фестивале покажут работы фотографов из Грузии, Канады, Индии, США, Украины, Армении, Азербайджана, Украины и Беларуси.На протяжении четырех дней в Батумском пространстве современного искусства (Contemporary Art Space) гости фестиваля смогут посетить семь международных фотовыставок, три ночных показа и музыкальных перформанса. Адрес галереи – улица Звиада Гамсахурдия, дом 1/5.Посещение мероприятий в рамках фестиваля — свободно для всех желающих.Проект проходит в двух странах – Украине и Грузии, в двух городах-побратимах на побережье Черного моря – в Одессе и Батуми. Первый этап прошел в Одессе в апреле 2017 года.Главным куратором фестиваля в этом году стал Кевин Ли из Сингапура, фотограф и основатель сообщества азиатских фотографов Invisible Asia Photographer.Подробнее о фестивале «Одесса//Батуми Фото Дни» здесь "Новости-Грузия"











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