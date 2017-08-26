Грузинский борец Гено Петриашвили стал чемпионом мира

26.08.2017 18:32 Борец вольного стиля Гено Петриашвили стал чемпионом мира. На чемпионате мира по вольной борьбе в Париже сборная Грузии накануне завоевала две медали. Чемпионом в тяжелом весе стал Гено Петриашвили, бронзу в весовой категории до 61-го килограмма завоевал Владимир Хинчегашвили.



В финале Петриашвили в сложной схватке одержал победу над титулованным турецким борцом Тахом Акгюлем - 10-8.



Ладо Хинчегашвили, впервые выступивший на мировом первенстве в новом весе, в ¼ финала уступил россиянину Гаджимурату Рашидову и стал обладателем бронзовой медали.



Чемпионат в Париже завершится сегодня. Медали будут разыграны в оставшихся четырех весовых категориях. От сборной Грузии выступят Зураб Якобашвили (65), Зураб Эрбоцонашвили (70), Джумбер Квелашвили (74) и Элизбар Одикадзе (97).















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