Более десяти тысяч грузинских абитуриентов не смогли поступить в вузы в этом году

27.08.2017 15:21 В нынешнем году из 39 тысяч грузинских абитуриентов студентами вузов смогли стать порядка 28,1 тысячи человек. Об этом сообщила руководитель Национального центра экзаменов и оценок Грузии Майя Миминошвили.

По словам Миминошвили, результаты Единых национальных экзаменов 1008 абитуриентов позволили им получить 100-процентное финансирование обучения в выбранном ими вузе. Еще 1457 абитуриентов получили 70-процентные гранты, а 50-процентные – более 4080 абитуриентов.



«Со стороны статистических показателей, это хорошие результаты, и я довольна ими», — отметила Миминошвили.



Более 4 тысяч абитуриентов поступили на факультеты вузов, где учебу на 100% финансирует государство даже в случае получения абитуриентами минимальных баллов во время сдачи государственного экзамена.

На сегодняшний день в вузах Грузии государство полностью финансирует учебу на 21 факультете, которые не пользуются популярностью у абитуриентов и где фиксируется недобор студентов.



Сюда входят такие специальности как агрономия, ветеринария, животноводство, пищевая технология, лесное дело, учительское образование, инженерная физика, энергетика и электроинженерия, строительство, агроинженерия, математика, физика, химия, биология, экономика, история, филология, философия, архитектура, археология.



На Единых национальных экзаменах в 2017 году зарегистрировались более 41,5 тысяч абитуриентов. Однако в итоге на экзамен были допущены около 39 тысяч абитуриентов – более тысячи из желающих поступить в вуз не смогли преодолеть минимальный барьер на выпускных экзаменах, еще около тысячи имевших право принять участие в экзаменах не явились на них по разным причинам.



Минимальный порог компетенции на Единых национальных экзаменах (ЕНЭ) не смогли преодолеть 15% абитуриентов.



"Новости-Грузия"











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