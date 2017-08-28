|
Forbes назвал самых богатых жен российских чиновников
28.08.2017 21:13
Журнал Forbes Woman на основе деклараций российских чиновников составил рейтинг жен госслужащих с самыми высокими доходами в 2016 году. Об этом сообщает Forbes.
На первом месте оказалась Гульсина Минниханова - жена президента Татарстана Рустама Минниханова, которая является совладелицей компании "Лучано". По данным издания, в 2016 году она заработала 2,35 млрд рублей ($40,2 млн).
Вторую позицию заняла жена депутата Улан-Уденского горсовета Вадима Бреднева Раиса: ее доход составил 1,9 млрд рублей ($32,5 млн).
Тройку лидеров замыкает супруга губернатора Брянской области Александра Богомаза Ольга, которая заработала в 2016 году 864 млн ($14,8 млн).
По действующему законодательству России, декларации о доходах ежегодно предоставляют супруги высокопоставленных госслужащих, включая жен глав регионов, руководителей госкомпаний, а также депутатов законодательных собраний разного уровня.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна