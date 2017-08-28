Forbes назвал самых богатых жен российских чиновников

28.08.2017 21:13 Журнал Forbes Woman на основе деклараций российских чиновников составил рейтинг жен госслужащих с самыми высокими доходами в 2016 году. Об этом сообщает Forbes.



На первом месте оказалась Гульсина Минниханова - жена президента Татарстана Рустама Минниханова, которая является совладелицей компании "Лучано". По данным издания, в 2016 году она заработала 2,35 млрд рублей ($40,2 млн).



Вторую позицию заняла жена депутата Улан-Уденского горсовета Вадима Бреднева Раиса: ее доход составил 1,9 млрд рублей ($32,5 млн).



Тройку лидеров замыкает супруга губернатора Брянской области Александра Богомаза Ольга, которая заработала в 2016 году 864 млн ($14,8 млн).



По действующему законодательству России, декларации о доходах ежегодно предоставляют супруги высокопоставленных госслужащих, включая жен глав регионов, руководителей госкомпаний, а также депутатов законодательных собраний разного уровня.















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