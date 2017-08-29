Доставка мощей святой мученицы Кетеван в Грузию обойдется бюджету в 343 тыс лари

29.08.2017 11:37 В Грузию из Индии на 6 месяцев привезут мощи царицы Кетеван, скончавшейся мученической смертью в городе Шираз в 1624 году. Проект финансирует бюджет Грузии, и будет стоить 343 000 лари.



23 августа правительство Грузии издало соответствующее распоряжение. Согласно документу, с правительством Индии достигнута договоренность в связи с транспортировкой в Грузию на шесть месяцев мощей царицы, причисленной к лику святых.



Проект осуществят Министерство культуры вместе с Министерством иностранных дел и Национальным музеем Грузии.



Согласно историческим источникам, царица Кахетии Кетеван в 1614 году поехала в Иран как заложница. Царица отказалась изменить вероисповедание, из-за чего в 1624 году ее предали мученической смерти в городе Ширазе.



Августинские миссионеры похоронили мощи царицы в монастыре Гоа в Индии.



















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