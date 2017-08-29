Фильм-кандидат на «Оскар» от Грузии будет выявлен завтра

29.08.2017 15:57 Фильм-кандидат на «Оскар» от Грузии будет выявлен завтра в обновленном зале тбилисского Дома кино. По информации Национального киноцентра, специальная комиссия после просмотра 4-х фильмов путем тайного голосования выберет работу на премию Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».



Национальный киноцентр начал прием заявок 2-го августа и закончил - 11 августа.



По информации национального киноцентра, с учетом требований Американской киноакадемии, всего поступило 4 заявки. Соответственно, за статус фильма-кандидата на «Оскар» будут бороться 4 грузинских фильма: «Моя счастливая семья» (режиссеры: Нана Эквтимишвили и Саймон Гросс), «Заложники» (режиссер: Резо Гигинеишвили), «Страшная мать» (режиссеры: Анна Урушадзе) и «Лука» (режиссер: Георгий Барамидзе).



Для выявления фильма-кандидата на премию «Оскар» Национальный киноцентр создал специальную комиссию, состоящую из 9-ти членов. Ими являются: Кахи Канделаки – заместитель министра культуры и охраны памятников Грузии, Лана Гогоберидзе – режиссер, Коте Джандиери – актер, Отар Шаматава – режиссер-продюсер, Ия Сухиташвили – актриса, Арчил Ахвледиани – оператор, Георгий Овашвили – режиссер, Кети Трапаидзе – киновед и Зураб Макгалашвили – директор Национального центра кинематографии Грузии.



Юбилейная, 90-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии пройдет 4 марта 2018 года в Лос-Анджелесе, в кинотеатре «Долби».















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