Жеребьевка определила соперника «Сабуртало» в отборочном раунде юношеской Лиги УЕФА

29.08.2017 17:17 В Ньоне состоялась жеребьевка пути чемпионов стран Юношеской лиги УЕФА для победителей 32 национальных юношеских первенств, сообщает официальный сайт УЕФА. Жеребьевка первого раунда (27 сентября и 18 октября).



"Интер" (Италия) - "Динамо" Киев (Украина)

"Зимбру" (Молдова) - "Влазния" (Албания)

"Лудогорец" (Болгария) - "Железничар" (Босния и Герцеговина)

"Динамо" Бухарест (Румыния) - "Локомотива" Загреб (Хорватия)

"Легия" (Польша) - "Брейдаблик" (Исландия)

"Хаммарбю" (Швеция) - "Аякс" (Голландия)

"Эсбьерг" (Дания) - КяПа (Финляндия)

ЮКД (Ирландия) - "Мольде" (Норвегия)

"Бордо" (Франция) - "Зальцбург" (Австрия)

"Нитра" (Словакия) - "Шкендия" (Македония)

"Дюделанж" (Люксембург) - "Спарта" (Чехия)

"Сутьеска" (Черногория) - "Гонвед" (Венгрия)

"Бурсаспор" (Турция) - "Сабуртало" (Грузия)

"Бродарац" (Сербия) - "Маккаби" Хайфа (Израиль)

"Кайрат" (Казахстан) - "Краснодар" (Россия)

"Лиепая" (Латвия) - "Шахтер" Солигорск (Беларусь)



Жеребьевка второго раунда (1 и 22 ноября)



"Зимбру"/"Влазния" - ЮКД/"Мольде"

"Динамо" Бухарест/"Локомотива" Загреб - "Лудогорец"/"Железничар"

"Интернационале"/"Динамо" Киев - "Эсбьерг"/КяПа

"Легия"/"Брейдаблик" - "Хаммарбю"/"Аякс"

"Бродарац"/"Маккаби" Хайфа - "Бурсаспор"/"Сабуртало"

"Лиепая"/"Шахтер" Солигорск - "Нитра"/"Шкендия"

"Кайрат"/"Краснодар" - "Сутьеска"/"Гонвед"

"Дюделанж"/"Спарта" - "Бордо"/"Зальцбург"















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