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Жеребьевка определила соперника «Сабуртало» в отборочном раунде юношеской Лиги УЕФА
29.08.2017 17:17
В Ньоне состоялась жеребьевка пути чемпионов стран Юношеской лиги УЕФА для победителей 32 национальных юношеских первенств, сообщает официальный сайт УЕФА. Жеребьевка первого раунда (27 сентября и 18 октября).
"Интер" (Италия) - "Динамо" Киев (Украина)
"Зимбру" (Молдова) - "Влазния" (Албания)
"Лудогорец" (Болгария) - "Железничар" (Босния и Герцеговина)
"Динамо" Бухарест (Румыния) - "Локомотива" Загреб (Хорватия)
"Легия" (Польша) - "Брейдаблик" (Исландия)
"Хаммарбю" (Швеция) - "Аякс" (Голландия)
"Эсбьерг" (Дания) - КяПа (Финляндия)
ЮКД (Ирландия) - "Мольде" (Норвегия)
"Бордо" (Франция) - "Зальцбург" (Австрия)
"Нитра" (Словакия) - "Шкендия" (Македония)
"Дюделанж" (Люксембург) - "Спарта" (Чехия)
"Сутьеска" (Черногория) - "Гонвед" (Венгрия)
"Бурсаспор" (Турция) - "Сабуртало" (Грузия)
"Бродарац" (Сербия) - "Маккаби" Хайфа (Израиль)
"Кайрат" (Казахстан) - "Краснодар" (Россия)
"Лиепая" (Латвия) - "Шахтер" Солигорск (Беларусь)
Жеребьевка второго раунда (1 и 22 ноября)
"Зимбру"/"Влазния" - ЮКД/"Мольде"
"Динамо" Бухарест/"Локомотива" Загреб - "Лудогорец"/"Железничар"
"Интернационале"/"Динамо" Киев - "Эсбьерг"/КяПа
"Легия"/"Брейдаблик" - "Хаммарбю"/"Аякс"
"Бродарац"/"Маккаби" Хайфа - "Бурсаспор"/"Сабуртало"
"Лиепая"/"Шахтер" Солигорск - "Нитра"/"Шкендия"
"Кайрат"/"Краснодар" - "Сутьеска"/"Гонвед"
"Дюделанж"/"Спарта" - "Бордо"/"Зальцбург"
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