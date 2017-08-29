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В школы Грузии вернут уроки труда


29.08.2017   18:00
С октября в государственных школах Грузии появится новый предмет – урок труда, который не будет обязательным. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.

Уроки труда в школах Грузии были упразднены в 2014 году. Спустя три года, с октября 2017-го, ученики 7-х, 8-х и 9-х классов публичных школ смогут вновь осваивать множество разных навыков: кулинарию, шитье и даже разбирать и собирать компьютер.

Для успешного осуществления пилотного проекта министерства образования и науки Грузии, школы и профучилища будут активно сотрудничать, чтобы учащиеся могли проходить практические занятия на разных предприятиях.

Уроки труда будут проходить в тех школах, в которых будет создана минимальная база для получения ряда практических знаний.

«Для повышения трудовой мотивации и трудовых активностей в учениках очень большое значение имеет развитие трудовых навыков в школьном возрасте», — заявила замминистра образования Грузии Лия Гигаури.

Проводить уроки труда будут, в основном, педагоги профучилищ, однако не исключено, что с этой целью будет переподготовлена определенная часть учителей. За один урок труда преподаватели получат надбавку к зарплате в размере 10 лари (около 4 долларов). Для осуществления пилотного проекта выделено 2 миллиона лари (около 830 тысяч долларов).

"Новости-Грузия"





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