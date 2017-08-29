В школы Грузии вернут уроки труда

29.08.2017 18:00 С октября в государственных школах Грузии появится новый предмет – урок труда, который не будет обязательным. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.



Уроки труда в школах Грузии были упразднены в 2014 году. Спустя три года, с октября 2017-го, ученики 7-х, 8-х и 9-х классов публичных школ смогут вновь осваивать множество разных навыков: кулинарию, шитье и даже разбирать и собирать компьютер.



Для успешного осуществления пилотного проекта министерства образования и науки Грузии, школы и профучилища будут активно сотрудничать, чтобы учащиеся могли проходить практические занятия на разных предприятиях.



Уроки труда будут проходить в тех школах, в которых будет создана минимальная база для получения ряда практических знаний.



«Для повышения трудовой мотивации и трудовых активностей в учениках очень большое значение имеет развитие трудовых навыков в школьном возрасте», — заявила замминистра образования Грузии Лия Гигаури.



Проводить уроки труда будут, в основном, педагоги профучилищ, однако не исключено, что с этой целью будет переподготовлена определенная часть учителей. За один урок труда преподаватели получат надбавку к зарплате в размере 10 лари (около 4 долларов). Для осуществления пилотного проекта выделено 2 миллиона лари (около 830 тысяч долларов).



"Новости-Грузия"











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