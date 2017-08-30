1841 человек считается в Грузии без вести пропавшим

30.08.2017 13:21 Сегодня международный день без вести пропавших лиц. Народный защитник Грузии Уча Нануашвили почтил их память.



По информации аппарата народного защитника, омбудсмен соболезнует членам семей и близким пропавших без вести лиц, и призывает грузинскую власть, сделать действенные шаги с целью расследования случаев исчезновения людей, поиска пропавших лиц, и ратификации конвенции ООН.



"Международный день без вести пропавших лиц, 30 августа, отмечается с 2011 года. Вынужденная пропажа является глобальной проблемой, и для эффективной борьбы с этим преступлением в 2006 году под эгидой ООН была принята конвенция "О защите всех лиц от вынужденного исчезновения". В результате вынужденная пропажа объявлена международным преступлением, и в ряде случаев ее можно считать преступлением, совершенным против человечества.



В Грузии проблема без вести пропавших связана с вооруженным конфликтом, происшедшим в стране в недавнем прошлом. Без вести пропавшими после конфликта 90-х годов считаются до 1500 этнических грузин, до 200 этнических абхазов, около 100 этнических осетин, а после войны 2008 года 6 осетин и 35 грузин.



Для борьбы с преступлением вынужденного исчезновения народный защитник считает важной ратификацию Грузией конвенции "О защите всех лиц от вынужденного исчезновения", что с 2013 года является рекомендацией народного защитника.



Конвенция определяет дефиницию преступления вынужденной пропажи, и обязывает государств-членов принять соответствующие меры, чтобы вынужденная пропажа на национальном уровне являлась уголовным преступлением. Конвенция также предусматривает обязательство проведения полноценного и объективно расследования сразу же по получению государством соответствующей информации. В то же время конвенция устанавливает право жертвы на правду об обстоятельствах пропажи, и судьбе пропавшего лица, и право на своевременную, справедливую, и адекватную компенсацию.



Невзирая на то, что прокуратура Грузии ведет расследование в связи с пропавшими без вести лицами в августовской войне 2008 года, и после нее, в процессе расследования нет существенного новшества и в текущем году, и по-прежнему не удается установить их местонахождение. Важно, чтобы своевременно и эффективно были расследованы случаи исчезновения граждан без вести.



В то же время народный защитник надеется, что сотрудничество между сторонами с целью поиска без вести пропавших будет продолжено, успешным примером чего является открытие захоронений в Абхазии в 2013-2015 годы в результате сотрудничества между Тбилиси и Сухуми"- сказано в информации, распространенной аппаратом народного защитника.



















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