В Тбилиси закрылась школа имени Демиреля

30.08.2017 15:16 Школе имени Демиреля приостановлена авторизация. Соответствующее решение приняло министерство образования и науки Грузии.



После истечения 5-летнего срока авторизации школа имени Демиреля вновь обратилась к совету по авторизации, однако 29 августа по различным причинам в авторизации школе было отказано.



Заместитель председателя совета по авторизации общеобразовательных учреждений Гия Мургулия пояснил, что стало основными причинами закрытия школы имени Демиреля.



«Специалисты по управлению качеством оценивали школу по трем основным направлениям: первое это инфраструктура и материально-техническая база - каковы классные комнаты, насколько она обеспечена отоплением, лабораториями, компьютерами. Второй компонент, это насколько верно подобран учительский корпус – как оформлены договора, подтверждается ли квалификация учителей. Третье - это направление программы, что самое важное – как та или иная школа выполняет Национальный учебный план. По всем трем направлениям, к нашему сожалению, были очень серьезные недостатки», - сообщил Гия Мургулия.



По словам руководителя департамента по связям с общественностью Минобразования Наты Асатиани, учащиеся школы Демиреля будут перераспределены по разным школам.



"Колледж Демиреля имел нарушения, но в то же время у школы были очень хорошие учащиеся и компетентные учителя, и мы создадим все условия, чтобы процесс их перераспределения в другие школы прошел максимально безболезненно. Мы ведем переговоры с несколькими частными школами. Они уже выразили готовность принять учащихся и педагогов Колледжа Демиреля, и о решении будет сообщено в кратчайшие сроки", - заявила Асатиани.



Следует отметить, что проблемы школы имени Демиреля начались после того, как в Турции имела место попытка военного переворота и менеджера грузинского колледжа Демирелия Мустафу Эмре Чабука обвинили в связях с обвиняемым в Турции в терроризме Фехтулахом Гюленом. Мустафа Эмре чабук был задержан 24 мая, сразу после визита премьер-министра Турции в Грузию. В настоящее время он находится в предэстрадиционном заключении.



7 июля министерство по делам беженцев и расления отказалось предоставлять Чабуку статус беженца. 2 августа адвокаты задержанного обжаловали это решение в коллегии административных дел Тбилисского городского суда.















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