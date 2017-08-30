Михаил Гиоргадзе: Мощи Святой царицы Кетеван объедут всю Грузию

30.08.2017 20:39 По словам министра культуры и охраны памятников Грузии, после окончательного оформления контракта с индийской стороной, мощи царицы Кетеван останутся в Грузии как минимум на 6 месяцев, и святые останки объедут все епархии. Об этом сегодня было сказано в Министерстве культуры.



По словам Гиоргадзе, в переговорах в связи с доставкой мощей царицы Кетеван было включено как Министерство культуры, так и Министерство иностранных дел Грузии. По его словам, с грузинской стороны контракт подписывает Национальный музей, а с индийской стороны Национальное агентство археологии:



"С нашей стороны контракт подписан, и отправлен индийской стороне. После прохождения соответствующих процедур уже там подпишет его другая сторона, и мы будем готовы к транспортировке останков святой царицы. Разумеется, в Грузию приедут также несколько наших коллег из Индии".



По заявлению министра, на сегодня все усилие было сфокусировано именно на вопросе мощей царицы Кетеван, однако после завершения этого процесса Гиоргадзе не исключает, что грузинская сторона начнет переговоры и с другими странами.



"После того, как святые останки царицы Кетеван прибудут в Грузию, практически у всей страны будет возможность паломничества, мощи не останутся только в Тбилиси, только в одном месте, они объедут всю Грузию, все епархии. Оформленный контракт дает нам возможность временно (на 6 месяцев) доставить святые останки на родину, но мы продолжаем переговоры с тем, чтобы этот срок продлить еще на определенное время. У нас будет возможность, чтобы как минимум шесть месяцев святые останки находились в Грузии"- заявил министр культуры.



Согласно историческим источникам, царица Кахетии Кетеван Мухранбатони (около 1570-1624), которую Грузинская Православная Апостольская Церковь причислила к лику святых, приказом Шах-Аббаса была предана мученической смерти в 1624 году в Ширазе (Иран).



Согласно историческим источникам, португальские миссионеры, свидетели мученичества царицы, тайно вырыли останки, и перевезли в монастырь августинцев Испахана. Позже миссионеры привезли останки царицы Кетеван в Грузию, где они хранились до 1723 года, а затем были утеряны.



В 2013 году журнал ARCHEOLOGY распространил заявление, где утверждал, что кости, обнаруженные в руинах церкви в Гоа, предположительно принадлежали царице Кетеван. По их информации, анализ ДНК плечевой кости, обнаруженной в каменном саркофаге, показал, что с большой вероятностью она не связана с Индией, и имеет грузинское происхождение.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

