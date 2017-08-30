Почему закрылась школа Демиреля

30.08.2017 21:29 Грубо нарушено законодательство Грузии в сфере образования - так отозвался заместитель председателя Совета авторизации общеобразовательных учреждений Гия Мургулия на факт закрытия школы имени Демиреля.



По его же словам, в школе выявилось много нарушений не только с точки зрения законодательства, но и содержащие признаки преступления.



"Произошло грубое нарушение требований авторизации, и законодательства Грузии в сфере образования. Документально было подтверждено, что в школе Демиреля в течение одного дня принимали не грузиноязычных учеников, оформляли индивидуальный учебный план, в тот же день давали им сдать 6-7 экзаменов на грузинском языке. Это люди, которые вообще не знают грузинского языка. После этого подтверждали это, и через короткое время данный ученик мог перейти учится с этими грузинскими документами в другое место. Это грубое нарушение грузинского законодательства. Это связано не столько с логикой, сколько с абсурдом. Семь членов совета единогласно приняли решение"- заявил Гия Мургулия.



По его же словам, комиссия обратилась к директору школы Демиреля, чтобы заслушать ответы на вопросы, и позицию школы, но, по словам Гии Мургулия, разговор с директором был смутным.



"Мы хотели увидеть какой-либо оправдательный документ в разговоре администратора-директора госпожи Наны Кавтиашвили, но должен сказать, что этот разговор был абсолютно неясным, непонятным, и иногда смешанным со стыдом. Мы спросили, почему это происходило? Она заявила, что иногда была вынуждена учитывать требования, или желания учредителей. Грузинское законодательство не предусматривает желания и задачи кого-либо. На территории Грузии все учебные учреждения должны соблюдать то, что записано в законодательстве"- заявил Гия Мургулия "Прайм Тайм".















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