Бывший министр обороны, обвиняемый в хищении бюджетных средств, полностью оправдан

30.08.2017 22:32 Бывший министр обороны Давид Кезерашвили, обвиняемый в хищении бюджетных средств, полностью оправдан - заявил "Первому каналу" адвокат Кезерашвили, Шота Миндели.



По заявлению Миндели, прокуратура не смогла доказать вину в ходе судебного рассмотрения.



По пояснению адвоката, частично был принят обвинительный приговор в отношении бывшего начальника департамента закупки Минобороны Александра Нинуа, который наряду с Давидом Кезерашвили обвинялся по этому делу. Нинуа приговорили к двум годам лишения свободы, но наказание сократилось по амнистии, засчитали срок предварительного заключения, и ему не придется дополнительно сидеть.



Нинуа не прокомментировал решение после объявления приговора. Не прокомментировал решение также прокурор дела.



Три года назад Кезерашвили и Нинуа предъявили обвинение о растрате средств из бюджета Министерства обороны в 2008 году. По утверждению обвинения, с целью проведения тренировки были выделены до 5 миллионов лари, но учения не провели.

















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