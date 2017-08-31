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Консул: 70 болельщиков сборной Грузии по баскетболу пропустили в Израиль


31.08.2017   15:14
В аэропорту Тель-Авива грузин задержали с целью собеседования, после чего 70 болельщиков сборной по баскетболу были пропущены в Израиль. Консул Грузии в Израиле Александр Джишкариани не подтверждает информацию о депортации болельщиков сборной Грузии по баскетболу из аэропорта Тель-Авива.

"Вчера без проблем приехали 70 болельщиков. Их остановили, они прошли процедуры, и как обычно въехали в страну. Их задержали с точки зрения того, что с каждым из них провели собеседование, но это были нормальные люди, ни с кем не было проблем, и всех пропустили"- заявил Александр Джишкариани.

Касательно брата баскетболиста Дуды Санадзе, по словам консула, он сегодня приезжает в Израиль, и распространенная информация об его депортации не соответствует реальности.

Тем временем, по информации президента Ассоциации спортивных журналистов, Михаила Абаишвили, группу болельщиков сборной Грузии по баскетболу не впустили в Израиль.

"Вчера задержали группу болельщиков сборной Грузии по баскетболу из 31 человека. После 6-часового задержания из 31 только 20 смогли пройти паспортный контроль, а 11 перевели в изолятор для депортации"- заявил Абаишвили.






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