В Грузии разразился скандал вокруг назначения художественного руководителя театра

01.09.2017 11:08 В Грузии разразился скандал вокруг назначения нового художественного руководителя Тбилисского театра киноактера имени Михаила Туманишвили.



Министр культуры Грузии Михаил Гиоргадзе недавно назначил художественным руководителем театра режиссера Георгия Сихарулидзе. Назначение состоялось на основании проведенного в театре конкурса. Между тем с этим категорически не согласна возглавлявшая театр до последнего времени режиссер Кети Долидзе, известная своим активным участием в предвыборной кампании правящей партии «Грузинская мечта».



Кети Долидзе называет тех, кто поддерживает Георгия Сихарулидзе «предателями». Примечательно, что в этот «список» попали актриса Нинели Чанкветадзе и заместитель министра культуры Манана Берикашвили, которые вместе с Долидзе принимали участие в предвыборной кампании партии.



«Все это подстроено. Это нож в спину «Грузинской мечте», — заявила Кети Долидзе в интервью телекомпании «ПирWели». Кроме того, Долидзе написала пост на своей странице в фейсбуке, в котором выразила свое крайне негативное отношение к своему смещению с должности.



«Пять минут назад Манана Берикашвили покупала новые туфли в Батуми. Сноси их на такое же доброе дело, какое совершила! Вы убийцы! Браво! Навести Нинели, Зазу и еще десять предателей! Они находятся неподалеку – в Григолети. Отпразднуйте! Я пошла, буду смотреть Бертолуччи!!!», — пишет режиссер на своей странице.



Между тем министр культуры заявляет, что срок работы Кети Долидзе на посту художественного руководителя театра Туманишвили полностью истек, после чего и был проведен конкурс, в котором победил Сихарулидзе.



«Кети Долидзе никто не снимал и никто не писал приказ об ее увольнении. Она полностью использовала срок, определенный этой должностью. Неконтролируемое желание руководить заставляет людей говорить неправду и разбрасывать оскорбления против всех и всего. Очень жаль, что люди не могут сохранить лицо», — сказал Михаил Гиоргадзе и отметил, что в театре имени Туманишвили царит полный хаос в части государственных закупок.



«Полная неразбериха в части бухгалтерского учета, в том чисе, на счетах в казне не отражены полученные за границей доходы и еще много разных деталей. Есть несоответствие межде проектами театра и существующими ресурсами, когда в условиях определенного ресурса театр берет на себя обязательства, но заранее известно, что выполнить их не сможет. Исходя из этого появляются проблемы и неловкие ситуации», — заявил министр в интервью Общественному телевидению.



По его словам, Кети Долидзе второй год подряд делает «деструктивные заявления» в отношении министерства культуры и тех людей, которые с ней не согласны.















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