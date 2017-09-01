Более 10 тысяч первокурсников получат государственное финансирование

01.09.2017 13:28 По итогам Единых национальных экзаменов в Грузии государственное финансирование учебы в высших учебных заведениях получили более 10,5 тысяч первокурсников, что на 224 человека больше по сравнению с прошлым годом. Из них более пять тысяч получили полное государственное финансирование. Об этом сообщает министерство образования и науки Грузии.



Студентами в этом году в Грузии стали 28,1 тысяч абитуриентов и это на 394 больше по сравнению с 2016 годом. ЕНЭ были проведены в Грузии с 3 по 26 июля в 22-х экзаменационных центрах страны.



На бесплатные факультеты попали более четырех тысяч абитуриентов, 100% финансирование (на платных факультетах — ред.) получили более тысячи учащихся. 70%-ое финансирование смогли получить более 1,5 тысяч, а 50% — 4,8 тысяч абитуриентов.



На программу подготовки по грузинскому языку было зачислено 673 этнических азербайджанцев и 373 армян, являющихся гражданами Грузии. Эта программа создана для тех абитуриентов, которые являются представителями нацменьшинств и желают продолжить учебу в грузинских вузах. После завершения программы и получения сертификата они могут поступить на любой факультет без сдачи дополнительных экзаменов.



Менее востребованными в это году среди абитуриентов оказались такие направления как медицина и аграрная сфера. А самыми востребованными – бизнес, право, история, международные отношения, филология грузинского языка.



На Единых национальных экзаменах в 2017 году зарегистрировались более 41,5 тысяч абитуриентов. К экзаменам были допущены только те, кто преодолел минимальный барьер на выпускных экзаменах. Всего в ЕНЭ участвовали порядка 39 тысяч абитуриентов.



Абитуриенты получили вопросы в электронном виде, а давали ответы — в письменном.



Министерство образования и науки Грузии ввело такую практику еще в 2016 году для того, чтобы правительству не приходилось печатать за рубежом дорогостоящие тестовые буклеты.



"Новости-Грузия"











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