Дзюдоист Варлам Липартелиани завоевал серебряную медаль на Чемпионате мира

02.09.2017 23:02 Капитан сборной Грузии по дзюдо Варлам Липартелиани второй раз в своей карьере завоевал серебряную медаль на Чемпионате мира.



Грузинский спортсмен на проходящем в Будапеште мировом первенстве в дополнительное время финального поединка проиграл японскому дзюдоисту Аарону Вольфу.

















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