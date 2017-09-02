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Дзюдоист Варлам Липартелиани завоевал серебряную медаль на Чемпионате мира
02.09.2017 23:02
Капитан сборной Грузии по дзюдо Варлам Липартелиани второй раз в своей карьере завоевал серебряную медаль на Чемпионате мира.
Грузинский спортсмен на проходящем в Будапеште мировом первенстве в дополнительное время финального поединка проиграл японскому дзюдоисту Аарону Вольфу.
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