Грузия сыграла лучше Ирландии - Мартин О’Нил

03.09.2017 09:59 2 сентября вечером в Тбилиси, на стадионе "Динамо-Арена" имени Бориса Пайчадзе национальная футбольная сборная Грузии вничью 1:1 завершила матч отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Ирландии-одним из лидеров группы D. Это была четвертая ничья нашей сборной в этом отборочном турнире (ранее Грузия в гостях сыграла с Уэльсом 1:1 и дважды завершила вничью игры с Молдовой -1:1 и 2:2) при трех поражениях (от Ирландии в Дублине-0:1, дома от Австрии -1:2 и Сербии-1:3).



Сборная Грузии еще весной текущего года потеряла все шансы на успех в этой группе и выход в финальную часть ЧМ-2018, но матч 2 сентября с Ирландией был важен по нескольким причинам:1) Всех интересовал вопрос-сможет ли Грузия прервать серию поражений от Ирландии- между сборными двух стран ранее было сыграно 8 матчей и во всех этих встречах победу одерживали наши соперники. 2) Сможет ли наша команда одержать первую победу в нынешнем отборочном цикле?.



Первую задачу сборная Грузии выполнила. Команда прервала серию поражений от Ирландии, показала красивый футбол и завершила матч вничью. Сборная Грузии была близка к выполнению второй задачи, к тому, чтобы одержать первую победу в нынешнем отборочном турнире, но, к сожалению, добиться победы не удалось.Хотя игра началась для нас неважно-уже на 4-ой минуте футболист сборной Ирландии Дафф сумел забить мяч в ворота хозяев в спорной ситуации:многие специалисты и даже часть гостей из Ирландии признала, что до этого гола была опасная игра против вратаря Макаридзе, но главный арбитр матча Иван Кружилак (Словакия) либо не заметил нападение ирландских футболистов на вратаря либо не посчитал эпизод нарушением правил. Следует отметить, что голкипер хозяев, неудачно вышедший из ворот в этом эпизоде, в дальнейшем несколько раз спас Грузию после опасных ударов гостей, особенно во втором тайме. Сборная Грузии имела множество шансов для взятия ворот ирландцев, но лишь один раз сумела это сделать-на 34-ой минуте Казаишвили сравнял счет. Игра, на которой присутствовало около 27 тысяч зрителей (среди них было около 2 тысяч прибывших из Ирландии фанов), завершилась со счетом 1:1.



На послематчвой пресс-конференции главный тренер сборной Ирландии Мартин О’Нил сказал, что "сборная Грузии сыграла лучше, чем Ирландии". Он отметил, что "целью сборной Ирландии в Тбилиси была завоевание трех очков, но исходя из содержания игры команда не заслужила в этом матче победы, более того, сборная Грузии сыграла лучше нас". О’Нил считает, что "у Грузии хорошая команда, турнирная таблица не отражает реальную силу сборной Грузии, она заслуживает лучшую позицию".



В свою очередь главный тренер хозяев словацкий специалист Владимир Вайс на послематчевой пресс-конференции заявил, что "в целом доволен игрой команды". "Мы очень хотели выиграть у Ирландии, показали хорошую игру, но победить не удалось, хотя в целом я доволен содержанием и качеством игры сборной Грузии",- сказал он.



Вайс особенно выделил игру полузащитника сборной Грузии и московского "Спартака" Джано Ананидзе. Он назвал Ананидзе "настоящим дирижером сборной Грузии и гениальным футболистом". "Ананидзе - это игрок такого уровня, вокруг которого можно строить игру команды", - заявил Вайс. В то же время он отметил, что ряд игроков сборной допустили несколько серьезных ошибок, что не позволило добиться победы. Вайс поблагодарил поклонников сборной Грузии "за активную поддержку команды". "Впереди у нас сложная игра с Австрией в Вене(5 сентября)",-сказал он.



Следует отметить, что 2 сентября вечером Уэльс дома победил Австрию со счетом 1:0, а Сербия дома выиграла у Молдовы 3:0. После 7 туров в группе D лидирует Сербия (15 очков), на втором месте Ирландия (13 очков), на третьем Уэльс (11 очков), на 4-ом Австрия (8 очков), на пятом Грузия(4 очка), на последнем, шестом месте Молдова(2 очка). Кроме вышеназванного выездного матча с Австрией Грузии предстоят в этом отборочном цикле еще игры с Уэльсом (6 октября дома) и в гостях с Сербией (9 октября).





Материал подготовил Тенгиз Пачкория















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