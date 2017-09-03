В Грузии ищут ведущих шоу детского «Евровидения 2017»

03.09.2017 13:47 Первый канал Общественного вещателя Грузии объявил конкурс на ведущих для шоу Детского конкурса песни «Евровидение 2017» (Junior Eurovision Song Contest 2017).



Пятнадцатый ежегодный детский конкурс песни Евровидение пройдет 26 ноября 2017 года в столичном Олимпийском дворце. Слоган этого года — «Сияй ярко» (Shine Bright).



Организаторы ищут девушку и мужчину, которые в совершенстве владеют английским языком (шоу будет идти именно на английском), а также имеют опыт ведущих. Ограничений на возраст и гражданство нет.



Заявки на конкурс принимаются до 6 сентября 2017 года по электронной почте junioreurovision@gpb.ge. Желающие должны предоставить одну фотографию, биографию и контактные данные. Более подробная информация доступна на сайте eurovision-georgia.ge или по телефону 2409110.



Грузия получила право на проведение пятнадцатого по счету детского конкурса после победы на «Евровидении 2016» десятилетней исполнительницы Мариам Мамадашвили. С песней «Мзео» (Солнце) грузинская девочка опередила представителей 17 стран, набрав 239 баллов.



Грузия в третий раз победила на детском «Евровидении» — это самый лучший результат за всю историю песенного конкурса. За 14 лет его дважды выигрывала Мальта и дважды – Беларусь. В 2008 году на «Евровидении» победил грузинский квартет «Бзикеби», в 2011-м — группа Candy. Победа Мариам для Грузии стала третьей.



На данный момент участие в конкурсе 2017 года подтвердили Грузия, Россия, Австралия, Албания, Армения, Беларусь, Ирландия, Италия, Кипр, Македония, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия и Украина.



По разным причинам отказались от участия в детском «Евровидении 2017» Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Дания, Исландия, Испания, Латвия, Словения, Словакия, Финляндия, Швейцария, Швеция и Эстония. Свое участие пока не подтвердили Азербайджан, Болгария, Греция, Израиль и Хорватия.



"Новости-Грузия"











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