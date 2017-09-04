Ансамбль «Сухишвили» отказывается от гастролей в России и аннексированных ею регионах

04.09.2017 11:06 Мы отказываемся от гастролей в России, и аннексированных Россией регионах - об этом говорится в распространенном на официальной веб-странице ансамбля заявлении.



"Сегодня с нами связались из Крыма. Они предлагали концерты в Севастополе и Симферополе. С 2007 до 2014 года мы каждый год проводили концерты в Крыму. На этот раз на предложение мы просто ответили: Мы, "Сухишвили", отказываемся от гастролей в России, тем более в аннексированных Россией регионах. Слава Украине. Героям слава!"- пишут "Сухишвили" на своей веб-странице.



Здесь же, в дебатах в комментариях, где один из граждан считает, что это является вмешательством в политику, и культура не должна вмешиваться в политику, "Сухишвили" отвечают:



"Вмешательство в политику? Да! Культура всегда связана с политикой! Мы считаем, что Россия наш враг! И вообще, Россия одно большое зло! Если вы считаете по-другому, можете сами петь/танцевать в Москве. Желаем успехов!".



















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